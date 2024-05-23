Honor Earbuds A, 9 Saat Pil Ömrüyle Satışa Çıktı!

Bütçesine önem veren ses tutkunlarına müjde! Honor, etkileyici özellikleri uygun bir fiyata sunan yeni Honor Earbuds A’yı tanıttı. Honor Earbuds A, Çin Elektronik Ses Endüstrisi Birliği’nin “Altın Kulak” programı tarafından onaylanarak yüksek ses kalitesi standardını karşıladıklarını ispatladı. Honor şu özelliklerle sınıfının en iyi kalitesi olduğunu gözler önüne serdi:

Net ses için dahili polimer titanyum kaplı diyafram

Güçlü bas için büyük 10 mm dinamik ünite

Net ve ayrıntılı ses için HiFi 5 DSP yüksek performanslı bilgi işlem

Dinleme deneyiminizi kişiselleştirmek için dört özelleştirilebilir ses efekti (tiz, bas, vokal ve orijinal ses)

Konforlu Tasarım ve Uzun Pil Ömrü

Tek Şarjla 9 Saat Çalma Süresi

Bu kulaklıklar, kulak başına yalnızca 3,8 gram ağırlığındaki hafif tasarımıyla rahatlığı ön planda tutuyor. Yarı kulak içi tasarım, uzun süreli dinleme oturumları için güvenli ve rahat bir uyum sağlıyor. Pil ömrü de etkileyici. Kulaklıklar tek şarjla 9 saatlik çalma süresi sunuyor ve şarj kutusu bu süreyi toplam 40 saate çıkarıyor. Ayrıca, 10 dakikalık hızlı şarj, 3 saatlik müzik çalmaya yetecek kadar enerji sağlıyor.

Honor Earbuds A, Bluetooth 5.3 bağlantısı sayesinde mobil cihazınızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Ayrıca çağrıları yanıtlamak, müzik çalmayı yönetmek ve şarkılar arasında geçiş yapmak için sezgisel dokunmatik kontroller sunuyor. Kulaklıklarını kaybetme eğiliminde olanlar için kullanışlı bir “zil arama” işlevi devreye giriyor.

Bu özelliği yardımcı uygulama aracılığıyla etkinleştirerek, kulaklıkların yerini bulmanıza yardımcı olacak bir ses çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Kulaklık başlıkları IP54 toza ve suya karşı dayanıklılığa sahip, bu da onları antrenmanlara veya hafif yağmura uygun hale getiriyor. Dahili çağrı gürültüsü azaltma, çağrılar sırasında net iletişim sağlıyor. Fiyatı ise yaklaşık 19 dolar.