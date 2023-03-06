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Honor Film Gözlükleri piyasaya çıktı!

Honor Film Gözlükleri, 360 derece sürükleyici ses alanına sahip iki kulağa yakın hoparlöre sahip. Bu, kesintisiz ve rahat iletişim için çift mikrofonla birleşiyor. Ancak cihazın çalışması için bir cep telefonuna/tablete/bilgisayarına bağlı olması gerekiyor. Bağlantı için C tipi bir USB arayüzüne sahip.

Ayşen Sıla

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Honor-glass

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Honor Film Gözlükleri, Honor’un 6 Mart’taki ürün lansman etkinliğinde tanıtılan ürünlerin bir parçası olarak karşımıza çıktı. Gözlükler hafif, yalnızca 80 gram ağırlığında ve 500 nite kadar göz alıcı parlaklık sunuyor. Gözlükler, birçok video içeriği için zengin bir sanal görüntüleme deneyimi sunuyor.

Honor Film Gözlüklerinin hafif dokusu, kullanımlarını çok rahat hale getiriyor ve iç kısımlarında 500 nit parlaklık sağlayan bir Mikro OLED panel kullanılıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe, 60 Hz yenileme hızına ve 49’a kadar PPD’ye sahip.

Gözlükler, tamamen sürükleyici bir izleme deneyimi için görüntüleri sanal olarak 201 inç’e kadar yansıtabiliyor. Gözlük 46 derece görüş açısına sahip ve Rheinland düşük mavi ışık göz koruması sertifikasını da beraberinde getiriyor.

Honor-glass

Honor Film Gözlükleri, 360 derece sürükleyici ses alanına sahip iki kulağa yakın hoparlöre sahip. Bu, kesintisiz ve rahat iletişim için çift mikrofonla birleşiyor. Ancak cihazın çalışması için bir cep telefonuna/tablete/bilgisayarına bağlı olması gerekiyor. Bağlantı için C tipi bir USB arayüzüne sahip. Fiyatı ise 360 dolardan başlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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