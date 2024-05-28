Honor Kablosuz Kulaklık Earbuds X7 Piyasaya Çıktı, İşte Özellikleri!

Çin menşeli teknoloji devi Honor yeni kulaklığını tanıttı. Kablolu kulaklıkların artık tarih olmaya başladığı ve kablosuz kulaklıkların yaygınlaştığı bu dönemde pek çok marka bu alanda ürünlerini pazara çıkarmaya çalışıyor. Bu kapsamda Honor kablosuz kulaklık Earbuds X7 cihazını piyasaya sundu. İşte merak edilen Earbuds X7 özellikleri ve fiyatı.

Honor Kablosuz Kulaklık Earbuds X7 Piyasaya Çıktı

Honor yeni kablosuz kulaklığı Earbuds X7’yi satışa sundu. Şimdilik sadece Çin’de satışta olan kulaklık Türkiye pazarına gelecek mi, henüz kesin bir açıklama bulunmuyor ancak cihazın ülkemizde de satışa sunulması beklenmekte. Son teknoloji ile donatılmış Earbuds X7 özellikleri oldukça merak edilmekte ve bu kapsamda cihazın öne çıkan özelliklerini paylaşalım…

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Earbuds X7 Özellikleri Nasıl?

Öncelikle belirtmeliyiz ki Honor Earbuds X7 kulaklığı Çin Elektronik Endüstrisi Birliği tarafınca verilen Altın Kulak sertifikasına sahip. Yani ses çıkış kalitesi çok yüksek diyebiliriz. Yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği ile gelen kulaklık, 40 saat gibi uzunca bir sürelik pil ömrüne sahip.

Pil süresi ile de ön plana çıkan Earbuds X7, her kulaklık 9 saate kadar ve şarj kutusu ise 30 saate kadar çalma süresine sahip olarak geliyor. Bunları yanı sıra kulaklık hızlı şarj desteği de sunmakta. En önemli özelliklerinden biri de kulaklık, yalnızca 10 dakikalık bir şarj ile yaklaşık 3 saat çalma süresi sunuyor.

Honor Earbuds X7 3,8 gram ağırlığında, oldukça hafif olan cihaz kolay kullanım imkanı sağlamakta. Kulaklıkta tam bas çıkışı sağlayan 10 mm’lik dinamik bir üniteye sahip bunun yanı sıra da polimer kompozit kaplamalı çanak diyaframı da bulunmakta. Bu diyafram da tizlerin daha net olmasını sağlamakta. Beyaz ve mavi renk seçeneği ile sunulan kulaklık, şık ve zarif tasarımıyla keyifli bir kullanım sunmakta.

Honor Earbuds X7 Fiyatı Ne Kadar?

Honor’ın bu yeni kulaklığında gelen çağrıları cevaplamak ya da reddetmek ya da müziği sonlandırmak ya da başlatmak için kullanılan dokunma sistemi bulunmakta; çift tıklama özelliği ile bu işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilmekte. Kulaklığa uzun basılı tutulduğunda gelen arama reddedilebiliyor.

Honor Earbuds X7 TWS’nin Çin’de satışa çıktığını yukarıda belirtmiştik. Çin dışındaki pazarlara ve Türkiye’ye ne zaman çıkacağı ise belli değil. Kulaklık 41 dolarlık bir fiyatla yani yaklaşık 300 Yuan fiyatla satışa sunulmuş durumda.