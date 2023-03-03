Honor, Küresel Akıllı Telefon Pazarında Samsung’u Hedef Aldı

Android denilince şüphesiz akla gelen ilk akıllı telefon üreticisi Samsung‘tur. Güney Koreli teknoloji şirketi, uzun süredir Galaxy markası altında telefon satışı yapıyor ve giriş seviyesi segmentinden amiral gemisine kadar pek çok farklı modeli bulunuyor.

Ancak her şeyde olduğu gibi teknolojide de rekabet esastır ve Android tarafında da rekabet bir süredir eskisi gibi değil. Özellikle Huawei’nin ambargo nedeniyle pazar payını kaybetmesinin ardından Samsung, amiral gemisi üretiminde yalnız kaldı. Neyse ki, bu Honor sayesinde değişiyor.

Samsung, küresel akıllı telefon pazarında uzun süredir baskın bir güç olmuştur, ancak görünüşe göre Koreli teknoloji şirketi yakında Honor’la kapışacak. Honor CEO’su Zhao Ming, Mobile World Congress (MWC) 2023’te şirketin küresel akıllı telefon pazarına katılma ve Samsung dahil en büyük markalarla rekabet etme hedefini duyurdu.

Honor, Shenzhen belediyesinin kontrolündeki devlete ait bir akıllı telefon markası ve gözünü akıllı telefonlarının pil ömrü, iletişim, fotoğrafçılık, ekran ve yapay zeka dahil olmak üzere çeşitli yönlerini iyileştirmeye dikmiş durumdar. Şirket, küreselleşme de dahil olmak üzere birçok konuda en güçlü rakiplerle rekabeti kazanmayı hedefliyor.

Zhao Ming, Samsung’u Honor’un rakiplerinden biri olarak açıkça belirtmese de, Koreli teknoloji şirketinin küresel Android alanındaki hakimiyetinin onu görmezden gelmeyi zorlaştırdığı açık. Honor, Galaxy Z Fold 4 ile doğrudan rekabet etmek için Honor Magic Vs‘nin küresel olarak piyasaya sürüldüğünü de duyurdu.