Honor Magic 6 Serisi Resmi Olarak Geliyor

Huawei ile geçmişte bağlarını koparan Honor cephesinde, uzun süredir gündemde olan Magic 6 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonların özellikleri ve tasarımları, son raporlara göre büyük ölçüde netleşti.

Honor Magic 6 Samsung HP3 sensörüyle çıkıyor

Honor Magic 6 ailesi, 10-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılıyor. Son raporlar, serinin kamera ve batarya özelliklerini ortaya koyuyor. Standart ve Pro modellerinde, 50 Megapiksel OmniVision OV50H ana kamera ve 50 Megapiksel OV50M ultra geniş lens içeren bir arka kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca, standart modelde 50 Megapiksel OV50M telefoto sensörü de yer alıyor. Pro modelinde ise bu özelliklere ek olarak 160 Megapiksel Samsung HP3 sensörü kullanılacağı söyleniyor.

Sızıntılara göre, Magic 6 modeli 5.450 mAh, Magic 6 Pro ise 5.600 mAh’lik bir bataryaya sahip oluyor. Ayrıca, her iki model de sırasıyla 66W ve 100W şarj desteği sunuyor. Pro modeli, bunların yanı sıra 50W kablosuz şarj desteği sunuyor.