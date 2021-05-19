Honor Magicbook 14 ve Magicbook 15 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Eski Huawei yan kuruluşu Honor, MagicBook serisinin güncellenmiş bir sürümünü yayınladı ve bazı modeller en yeni Intel işlemcilere sahip. MagicBook 14, Intel Core i7 ve Core i5 arasında birkaç işlemci seçeneği ile birlikte geliyor. İşlemciler sırasıyla 4,7 GHz ve 4,2 GHz’e kadar çıkmakta. Öte yandan, MagicBook 15, CPU için Intel Core i5 işlemciye güveniyor.

MagicBook serisi, Honor’un popüler ürünlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu yılın Ocak ayında, MagicBook 14 ve 15, aynı 11. nesil Intel Core işlemcilerle ancak NVIDIA GeForce MX450 GPU ile eşleştirilerek Çin pazarı için duyuruldu. Her iki dizüstü bilgisayarın da bir Ryzen sürümü var. Bu global sürüm, oyun ve diğer ağır kullanım amacına hizmet eden en yeni Intel Iris XE işlemciye sahip. Honor’a göre her iki model de 16GB DDR4 RAM ve 512GB dahili depolama kapasitesine sahip olacak.

MagicBook 14, 14 inç 1080p IPS LCD ekrana sahipken, MagicBook 15’in ekranı 1080p çözünürlüklü 15 inç LCD panel bulunduracak. Dizüstü bilgisayarların pilleri de yeterli gücü barındırmakta ve kullanıcıya tam şarjla birkaç saat çalışma garantisi veriyor.

Ayrıca 65W hızlı şarj desteği de var, bu da bir saatlik şarjla %45’e kadar güç elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Arkadan aydınlatmalı klavye, karanlık bir ortamda da cihazları aydınlatıyor. Her iki modelde de her zaman ortam performansı sağlamak için açılır kamera ve soğutma fanlı çift ısı borusu bulunuyor.

Huawei geçen yıl Honor markasını sattığından beri şirket gelişmeye devam etti. Yeni modeller, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa için Honor ülkelerine özgü web sitesinde çevrimiçi olarak satılacak. Diğer pazarların da kısa süre içinde aynı şeyi yapması bekleniyor. Intel Core i5 işlemcili MagicBook 14, 849€‘dan satılırken Intel Core i7 sürümü 1.200€’ya mal olacak. MagicBook 15 ise 950€‘dan başlıyor.