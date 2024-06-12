Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Honor MagicBook Pro 16, 165 Hz Süper Ekranıyla Satışa Çıktı! Teknoloji Haberleri Honor MagicBook Pro 16, 165 Hz Süper Ekranıyla Satışa Çıktı! Ayşen Sıla 1 Görüntüleme

Honor, bugün gündemi kırdı geçirdi. Marka, Honor 200 Serisi akıllı telefonlarının dünya çapındaki lansmanının yanı sıra yeni bir dizüstü bilgisayarı da tanıttı. Cihaz, güçlü özelliklerin yanı sıra birinci sınıf bir tasarıma sahip. Gelin neler sunduğuna yakından bakalım.

Honor MagicBook Pro 16, yenilikçi 3D renklendirme sprey teknolojisine sahip tamamen metal bir tasarımla geliyor. Yalnızca 1,79 kg ağırlığında ve 19,9 mm kalınlığında olduğunu da belirtelim.

Ekran açısından MagicBook Pro 16, 3.072 x 1.920 piksel çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip 16 inç ekran vaat ediyor. Ekran yalnızca 2,36 mm boyutunda ince çerçevelere sahip ve yüzde 93 ekran-gövde oranı sunuyor. Aynı zamanda yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, HDR 400, 500 nit en yüksek parlaklık ve dinamik karartma teknolojisini de içeriyor. Ses tarafında cihaz, dördü subwoofer ve iki tweeter dahil olmak üzere altı hoparlörle donatılmıştır. Uzamsal sese sahip ilk Windows tabanlı dizüstü bilgisayar olduğu söyleniyor.

Honor MagicBook Pro 16’da Intel Core Ultra 5 işlemci bulunuyor. Yerleşik bir Intel Arc GPU var. Cihaz bir ısı dağıtma sistemine sahip. Dizüstü bilgisayar iki mod sunuyor: işlemcinin gücünü maksimuma çıkaran 65W yüksek güçlü mod ve dengeli performans için 50W akıllı mod. Makine, tam şarjla 12 saate kadar dayandığı iddia edilen 75Whr’lik bir pil ünitesiyle destekleniyor.

Honor MagicBook Pro 16, görevlerin ve bildirimlerin cihazlar arasında kolay aktarımını ve senkronizasyonunu sağlayan MagicRing ile Windows işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ayrıca gemide yapay zeka destekli bazı özellikler de mevcut.

Honor MagicBook Pro 16, Fransa’da 1.299,99 Euro’dan başlıyor. Beyaz ve Mor renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Dizüstü bilgisayar belirli pazarlarda bölgeye göre değişen fiyatlarla satışa sunulacak.