26 – 29 Şubat tarihleri arasında, Barcelona’da gerçekleştirilen MWC 2024 (Mobile World Congress) pek çok yeni teknolojik ürüne ev sahipliği yapıyor. MWC 2024’te yeni ürünlerini görücüye çıkaran markalardan biri de Çinli teknoloji şirketi Honor oldu. Honor yeni ve güçlü cihazlarını ve projelerini bu kongrede duyurdu ve bunlardan biri de piyasanın en iyilerine rakip olarak gelen Honor MagicBook Pro 16. Markanın en güçlü dizüstü bilgisayarı olan Honor MagicBook Pro 16 MWC 2024’te tanıtıldı, işte detaylar…

Honor MagicBook Pro 16 MWC 2024’te Duyurdu

Barcelona bu günlerde yeni nesil teknolojilerle donatılmış cihazlara ev sahipliği yapıyor. MWC 2024 kapsamında yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştiren Honor, şimdiye kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarını lanse etti. Hem tasarım hem de performans bakımından göz dolduran cihazın Apple MacBook Pro 16 ve Samsung Galaxy Book4 Ultra’ya rakip olacağı söyleniyor. Güçlü bir donanıma sahip olan ve Honor MagicBook Pro 16 gökkuşağına benzeyen beyaz bir renge sahip. Honor MagicBook Pro 16 özellikleri nasıl, detaylı bir şekilde inceleyelim…

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Honor MagicBook Pro 16 işlemci kısmında Intel Meteor Lake ailesinden Intel Core Ultra 7 155H yer alıyor. Bahse konu yonga seti 8 verimlilik, 6 adet performans ve 2 ekstra verimli çekirdek olmak üzere toplamda 16 çekirdeğe sahip. Ayrıca işlemci; 22 iş parçacığına ve 2x Intel Gen3 NPU (Nöral İşlem Ünitesi) barındırmakta. Honor MagicBook Pro 16, GPU kısmında ise NVIDIA 8 GB bellekli RTX 4060’ı barındırmakta.

Görüldüğü üzere cihaz performans anlamında oldukça güçlü. Yapay zeka destekli Honor MagicBook Pro 16, Numpad’i de bulunan bir klavye ile büyük bir trackpad’e de sahip. 6 adet hoparlörü bulunan cihaz uzamsal ses özelliği de bulunmakta. Bu sayede sesli görüşmeler daha gerçek ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunların yanı sıra bilgisayarın güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Ayrıca cihaz kızıl ötesi kamera sayesinde kimlik doğrulaması gerçekleştirme özelliğine de sahip.

Honor MagicBook Pro 16 Ekran Özellikleri

Honor MagicBook Pro 16 güçlü dizüstü bilgisayarın ekran özelliklerine baktığımızda, HDR desteğine sahip 16 inç büyüklüğünde bir FullView ekran karşımıza çıkıyor. DCI-P3 ve sRGB renk gamını yüzde 100 oranında kapsayan ekran, 500 nit parlaklık ve 3072 x 1920 piksel çözünürlük sunmakta. Ekranı çevreleyen incecik metal çerçeve yalnızca 3 mm kalınlığında. Cihazın ekran gövde oranı ise yüzde 93 olarak belirtilmiş.

Honor MagicBook Pro 16 batarya kısmında ise 75 Wh’lik bir pil bulunmakta. Bu pilin, PCMark pil testinde 10 saate varan kullanım süresi olması dikkat çekiyor ki bu süre bir bilgisayar için oldukça iyi denilebilir. Cihazın ağırlığı ise 1,86 kg olarak belirtilmiş durumda. Tanıtımda yer verilen özelliklere göre cihazın bağlantı çıkışlarında ise 1 adet HDMI, 1 adet 3,5 mm jak, 1 adet Thunderbolt 4 ve 1 adet de USB 3.2 Gen 2 Type-C bulunmakta. Cihazda SD kart yuvasının olmayışı ise dikkat çekiyor.

Bunların yanı sıra Honor MagicBook Pro 16 birtakım yapay zeka desteklerine sahip. Bu kapsamda cihazda akıllı planlama ve ayarlama, MagicRing ile cihaz entegrasyonu ve Akıllı Belge Özeti özelliklerini barındırmakta.

Honor MagicBook Pro 16 Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Honor’ın yapay zeka destekli yeni bilgisayarı MagicBook Pro 16’nın 2024 yılının ikinci çeyreğinde küresel çapta satışa sunulması bekleniyor. MagicBook Pro 16 fiyatı ise henüz açıklanmadı.