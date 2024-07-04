Çin menşeli teknoloji üreticisi Honor yakın zaman içinde yeni cihazlarını tanıtmak için bir organizasyon gerçekleştirecek. Bu etkinlikte tanıtılması beklenen en önemli cihazlardan biri Honor katlanabilir telefonları. Katlanabilen Honor telefonların yanı sıra organizasyonda Honor MagicPad 2 tableti de görücüye çıkacak. Ancak lansmandan önce Honor MagicPad 2 tablet özellikleri ortaya çıktı. İşte cihazın merak edilen detayları…

Honor MagicPad 2 Tablet Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor 12 Temmuz 2024 tarihinde bir lansman gerçekleştirecek ve bu lansmanda yeni cihazlarının tanıtımını yapacak. Markanın en merak edilen cihazlarından olan Magic V3 katlanabilir telefon serisi de bu etkinlikte kullanıcıya sunulacak. Lansmanda tanıtımı gerçekleştirilecek olan bir diğer cihaz ise Honor MagicPad 2.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Tanıtımdan önce MagicPad 2’nin bazı özellikleri ve tasarımı belli oldu. Sade bir tasarıma sahip olan MagicPad 2 dairesel bir kamera kurulumuna sahip. Zarif bir görünüme sahip olan Honor’ın yeni tableti üç renk opsiyonu ile; mavi, beyaz ve siyah, piyasaya çıkacak. MagicPad 2 Bluetooth ile klavye bağlantısı sağlama özelliğine de sahip.

Honor MagicPad 2 Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi ile gelmekte. 16 RAM belleğe sahip olan MagicPad 2, güçlü bir yapıya sahip diyebiliriz. Depolama alanı ile de fark yaratan Honor tablet modeli 1 TB depolama alanı sağlamakta. Bu saydığımız özellikleri bakımından oldukça üstün bir cihaz olan MagicPad 2 12,3 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmekte.

MagicPad 2 3K Çözünürlüklü Ekran ile Geliyor

MagicPad 2 ekran özellikleri kısmına baktığımızda ise 3K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme hızı sunmakta. Ekranda kullanılan panel ise OLED teknolojisi ile üretilmiş. Ekran özellikleri bakımından da cihaz oldukça iyi seviyede denilebilir. Tabletin ön kısmında bir selfie kamerası, arka kısmında da ana kamera ve led flaş yer almakta. Ancak kamera özellikleri henüz bilinmiyor; tanıtımda açıklandıktan sonra biz de buradan sizlerle paylaşacağız.

Honor yeni tableti MagicPad 2 batarya ve şarj özellikleri de henüz açıklanmış değil. Cihaz hakkında tüm merak edilenlerin 12 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan lansmanda netleşmesi bekleniyor. Söz konusu lansmanda Honor katlanabilir telefon Magic V3, Honor dizüstü bilgisayar MagicBook Air 15 gibi cihazların da özellikleri duyurulacak.

MagicPad 2 Fiyatı Ne Kadar?

Bahse konu tablet hakkında en merak edilen konulardan biri de Honor MagicPad 2 tablet fiyatının ne kadar olacağı. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmış değil. Fiyatının yanı sıra ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı da belli değil. Açıklandığı zaman, bu bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız.