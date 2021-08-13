Honor Pad V7 Pro, MediaTek Kompanio 1300T Yonga Seti, 120Hz Ekran ve 7.250mAh Pil ile Geliyor

Magic3 serisi ve X20 5G akıllı telefonların hemen ardından Honor, devam etti ve Honor Pad V7 Pro adlı bir Android tableti duyurdu. Bu, üreticinin en yüksek kaliteli modelidir ve 120 Hz yenileme hızına sahip 11 inç 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü LCD ile birlikte gelir. Aynı zamanda MediaTek’in Kompanio 1300T yonga setini kullanan ilk cihazdır.

6nm yonga seti, dokuz çekirdekli Mali-G77 MC9 GPU‘nun yanı sıra dört Cortex-A78 performans çekirdeği ve dört verimli A55 çekirdeği getiriyor. Performansın akıllı telefon eşdeğeri Dimensity 1200 yonga seti ile eşleştiği söyleniyor.

6/8GB RAM ve 128/256GB dahili depolama ve 13MP ana sensör ve 2MP derinlik yardımcısı ile arka tarafta çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta 1080p video kaydı yapabilen bir kamera bulunuyor. Pad V7 Pro ayrıca DTS:X Ultra özelliklerine sahip dörtlü hoparlörle birlikte geliyor.

Android 11‘in üzerine kurulu MagicUI 5.0 arayüzü ile geliyor ve Pad V7 Pro‘nun uluslararası varyantlarının, tıpkı yakın zamanda piyasaya sürülen Honor akıllı telefonları gibi, Google Mobil Hizmetleri (GMS) ile gelmesini bekliyoruz.

Tablet, 7.250 mAh batarya ile geliyor ve USB-C üzerinden 22,5 W’a kadar şarj hız desteği sunuyor. Honor ayrıca 4096 basınç noktası ve 8 ms gecikme süresine sahip Magic Pencil 2 kaleminin yanı sıra yerleşik izleme dörtgeni ve ekran kalemi kılıfına sahip manyetik bir klavye kılıfı da sunuyor.

Honor Pad V7 Pro, Titanyum Gümüş, Altın ve Mavi renklerinde gelecek ve Altın ile mavi renkleri sentetik deri tasarıma sahip olacak. Cihaz’ın fiyatı yaklaşık 400$’dan başlıyor. 5G destekli modeli ise 570$ seviyelerinde. Çin’deki ilk satışlar 19 Ağustos‘ta başlıyor. Uluslararası bulunabilirlik hakkında henüz bir ayrıntı yok.