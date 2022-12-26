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Honor Pad V8 Pro, Dimensity 8100 yonga seti ve 144Hz ekranla tanıtıldı

Selin Polat

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Honor Pad V8 Pro, Dimensity 8100 yonga seti ve 144Hz ekranla tanıtıldı

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Honor 80 GT duyurusunun yanı sıra şirket, güçlü bir donanıma sahip Pad V8 Pro tabletini tanıttı. Bu, Honor‘un birinci sınıf tabletidir.

Honor Pad V8 Pro’nun özelliklerinden bahsedecek olursak, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 10 bit renk derinliği, %100 DCI-P3 renk gamı kapsamı ve 144 Hz yenileme hızına sahip geniş bir 12,1 inç IPS LCD panel üzerine inşa edilmiştir. Honor’a göre bu, 144Hz yenileme hızına sahip ilk tablet. (Genelde bu kadar yüksek bir ekran yenileme hızını oyun odaklı cihazlarda görürüz) Bir başka ilginç nokta da, kullanıcıların aynı standarda uygun içerik akışı yapmasına izin verecek olan IMAX Enhanced sertifikasıdır. Bu, daha önce TV’lerde yaygındı, ancak özellik tablet dünyasına da girmiş gibi görünüyor.

Eksiksiz bir multimedya deneyimi için cihaz ayrıca DTS:X surround ses desteğine sahip sekiz güçlü hoparlör seti kullanıyor.

Cihaz güçlü bir Dimensity 8100 yonga seti, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama tarafından desteklendiğinden, hızlı ekran oyun oynarken de kullanışlı olacaktır. Ayrıca 8GB/256GB ve 12GB/256GB seçenekleri de mevcuttur.

Genellikle tabletlerde olduğu gibi (Apple’ın iPad’leri hariç), kamera kurulumundan çok bişey beklemiyoruz, bu nedenle standart bir 13 MP çözünürlükte f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kameraya görüyoruz. Ön tarafta ise sabit odaklı 5 MP, f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera alıyoruz.

Tüm bu donanım, 35 W hızlı kablolu şarjı destekleyen oldukça iyi bir değerde 10.050 mAh pil ile çalışır. V8 Pro, kutusundan Android 12 ve Magic UI 7.0 arayüzü ile birlikte gelir.

Honor Pad V8 Pro, Honor’un manyetik klavyesi ve aktif stylus kalemiyle de uyumludur.

Mevcut renkler suni deri dokusuna sahip olan Gri, Mavi ve Turuncu’dur. Gri ve Mavi seçenekleri alüminyum kaplıdır. V8 Pro, 8GB/128GB seçeneği için 2.599 CNY’den (yaklaşık 375$) başlarken, 8GB/256GB ve 12GB/256GB yinelemeleri sırasıyla 2.899 CNY ( yaklaşık 420$) ve 3.299 CNY (yaklaşık 475$) istiyor. Ön siparişler şimdiden açık ve gerçek satışlar 30 Aralık’ta başlıyor. Tabletin Çin dışında satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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