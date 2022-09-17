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Honor Pad X8 Tanıtıldı – İşte fiyatı ve özellikleri

Ahmet Ekinler

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Honor Pad X8

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X40, Honor‘un bu hafta Çin iç pazarı için duyurduğu tek yeni cihaz değil. Uygun fiyatlı telefona uygun fiyatlı bir tablet katıldı. Adı Honor Pad X8 ve Temmuz ayında piyasaya sürülen Honor Pad 8 veya birkaç gün önce şirketin web sitesinde ortaya çıkan Honor Pad X8 Lite ile karıştırılmamalıdır.

Honor Pad X8 Özellikleri

Honor Pad X8, 10.1 inç 1920 x 1200 Piksel IPS dokunmatik ekran, 2.0 GHz hızında çalışan iki Cortex-A75 çekirdeği ve 1.8 GHz saat hızında çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği olan sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip. Fakat bu işlemci MT8786 olarak etiketlenmiş, henüz duyurulmamış bir MediaTek yonga seti olduğunu da belirtelim. 6 GB RAM, 64 veya 128 GB depolama, 5 MP arka kamera, 2 MP ön kamera ve 5.100 mAh pil diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Tablet, her ne sebeple olursa olsun, Honor’s Magic UI 4.0 ile üç yıl önce çıkan Android 10‘u çalıştırıyor. 240,2 x 159 x 7,55 mm ölçülerinde ve 460 gr ağırlığındadır. Çin’de, Dawn Blue’da 1,299 CNY’lik özel bir tanıtım fiyatıyla (mevcut döviz kurlarında 186 $ veya 185 €) sipariş için şimdiden hazır. İlk satış sona erdikten sonra fiyat 1.399 CNY’ye (200$ veya 200 €) kadar çıkıyor. Nane Yeşili seçeneği de ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

Honor Pad X8‘in Çin dışında uluslararası bir çıkış yapıp yapmayacağı belli değil, ancak gerçekleşirse size bildireceğimizden emin olabilirsiniz.

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KaynakGsmarena

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