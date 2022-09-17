Honor Pad X8 Tanıtıldı – İşte fiyatı ve özellikleri

X40, Honor‘un bu hafta Çin iç pazarı için duyurduğu tek yeni cihaz değil. Uygun fiyatlı telefona uygun fiyatlı bir tablet katıldı. Adı Honor Pad X8 ve Temmuz ayında piyasaya sürülen Honor Pad 8 veya birkaç gün önce şirketin web sitesinde ortaya çıkan Honor Pad X8 Lite ile karıştırılmamalıdır.

Honor Pad X8 Özellikleri

Honor Pad X8, 10.1 inç 1920 x 1200 Piksel IPS dokunmatik ekran, 2.0 GHz hızında çalışan iki Cortex-A75 çekirdeği ve 1.8 GHz saat hızında çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği olan sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip. Fakat bu işlemci MT8786 olarak etiketlenmiş, henüz duyurulmamış bir MediaTek yonga seti olduğunu da belirtelim. 6 GB RAM, 64 veya 128 GB depolama, 5 MP arka kamera, 2 MP ön kamera ve 5.100 mAh pil diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Tablet, her ne sebeple olursa olsun, Honor’s Magic UI 4.0 ile üç yıl önce çıkan Android 10‘u çalıştırıyor. 240,2 x 159 x 7,55 mm ölçülerinde ve 460 gr ağırlığındadır. Çin’de, Dawn Blue’da 1,299 CNY’lik özel bir tanıtım fiyatıyla (mevcut döviz kurlarında 186 $ veya 185 €) sipariş için şimdiden hazır. İlk satış sona erdikten sonra fiyat 1.399 CNY’ye (200$ veya 200 €) kadar çıkıyor. Nane Yeşili seçeneği de ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

Honor Pad X8‘in Çin dışında uluslararası bir çıkış yapıp yapmayacağı belli değil, ancak gerçekleşirse size bildireceğimizden emin olabilirsiniz.