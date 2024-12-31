Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Honor Tablet X9 Pro Özellikleri Tanıtıldı, Çıkış Tarihi Belli Oldu! Teknoloji Haberleri Honor Tablet X9 Pro Özellikleri Tanıtıldı, Çıkış Tarihi Belli Oldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Çin menşeli güçlü markalardan biri olan Honor, akıllı telefon piyasasında olduğu gibi tablet piyasasında da pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha çok fiyat performans ürünleri ile dikkat çeken Honor, yine bu kategorideki yeni cihazını duyurdu. Bu kapsamda Honor Tablet X9 Pro özellikleri tanıtıldı, çıkış tarihi belli oldu. İşte tüm detaylar…

Honor Tablet X9 Pro Özellikleri Tanıtıldı

Honor yeni fiyat performans tableti X9 Pro’yu lanse etti ve Honor Çin web sitesinde ön siparişe açtı. Honor, 2023 yılında serinin standart modeli olan Honor X9’u piyasaya sunmuştu. Şimdi ise pek çok iyileştirme ile gelen bir üst sürüm Pro modeli piyasaya çıkıyor. Tam bir fiyat performans tableti olan Honor Pad X9 Pro niteliklerine bakalım…

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

11,5 inç büyüklüğünde bir LCD panel ile gelen Honor Tablet X9 Pro, 120 Hz tazeleme hızına ve 400 nit parlaklık noktasına sahip. Cihazın ekran gövde oranı ise yüzde 86 seviyesinde. Honor’ın bu yeni tableti Qualcomm Snapdragon 685 yonga setinden gücünü almakta. Bu işlemci ile tablet, özellikle oyun severlere muhteşem bir oyun deneyimi sunacak.

Güçlü bir işlemci ile gelen Honor X9 Pro modeli, 6 GB ve 8 GB’lık RAM opsiyonları sunmakta. Depolama alanı kısmında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Kamera tarafında ise cihazda 5 MP’lik selfie kamerası ve 8 MP’lik arka kamera yer almakta. Güçlü bir bataryaya sahip olan Honor fiyat performans tableti 8300 mAh kapasiteli bir pil ile gelmekte ve cihaz 35 hızlı şarj desteğine sahip.

Yapay Zeka Desteği!

Yapay zeka desteğine de sahip olan Honor Tablet X9 Pro güçlü bir performansın yanı sıra görsellik kısmında da oldukça başarılı bir deneyim sunmakta. Tasarım olarak da göz dolduran Honor Pad X9 Pro özelliklerini kısaca listelemek gerekirse:

Ekran – 11.5 inç LCD, 1.07 milyar renk, 2000 × 1200 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı

Ekran Oranı – %86 ekran-gövde oranı

İşlemci – Snapdragon 685

GPU – Adreno 610

İşletim Sistemi – MagicOS 9.0 (Android 15 tabanlı)

Arka Kamera – 8 MP

Ön Kamera – 5 MP

Batarya – 8300 mAh, 35W hızlı şarj (USB Type-C)

Ses – Dört hoparlör, mikrofon

Bağlantı – WiFi 5, Bluetooth 5.1

Ek Özellikler – UV Rheinland mavi ışık ve titreşimsiz sertifikası, AI yüz değiştirme algılama, AI sesli notlar, çoklu ekran iş birliği, ebeveyn uzaktan kontrolü, yardımcı öğrenme araçları, ses algoritmaları

Boyutlar ve Ağırlık – 267.3 × 167.4 × 6.77 mm, 457g

Renkler – Azure, Jade Dragon Snow, Cangshan Gray

Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Honor Tablet X9 Pro, Honor Çin web sitesinde hali hazırda ön siparişe açılmış durumda. 10 Ocak 2025 tarihinde de tablet satışa çıkacak. Honor Tablet X9 Pro fiyatı RAM ve depolama alanı varyantına göre farklılık göstermekte ve fiyatlar ise aşağıdaki şekilde listelenebilir: