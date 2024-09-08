Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Honor Uygun Fiyatlı Tableti Pad X8a Özellikleri Tanıtıldı, İşte Detaylar! Teknoloji Haberleri Honor Uygun Fiyatlı Tableti Pad X8a Özellikleri Tanıtıldı, İşte Detaylar! Emine Emre 3 Görüntüleme

Çin menşeli teknoloji şirketi Honor, akıllı telefon piyasasında olduğu gibi tablet alanında da yeni cihazlarıyla ilgi çekiyor. Berlin’de gerçekleştirilen IFA 2024 etkinliğinde yeni nesil cihazlarını tanıtan Honor, bütçe dostu tableti de diğer ürünleri gibi ilgi çekti. Honor uygun fiyatlı tableti Pad X8a özellikleri duyuruldu. Rekabetçi fiyatı ile piyasada yer bulacak olan Honor Pad X8a fiyatı ve nitelikleri içeriğimizde…

Honor Uygun Fiyatlı Tableti Pad X8a Özellikleri Tanıtıldı

Almanya Berlin’de gerçekleştirilen IFA 2024 etkinliği pek çok markanın yeni nesil teknolojik cihazlarına sahne oldu. Etkinlik de Honor da pek çok yeni cihazını tanıttı. Bu kapsamda Honor katlanabilir telefonu Magic V3, tableti MagicPad 2, akıllı saati Magic Watch 5, laptopu MagicBook Art 14’ü tanıttı. Bunların yanı sıra Honor yapay zeka teknolojileri AI Agent ve AI Deepfake Detection’ı duyurdu.

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Etkinlikte tanıtılan bütçe dostu Honor tableti Pad X8a da ilgi çeken cihazlardan biri oldu. Honor Pad X8a özelliklerine baktığımızda tam bir fiyat performans tableti olduğunu söyleyebiliriz. Hem uygun fiyatlı hem de güçlü bir tablet isteyenler için, günlük kullanıma uygun Honor Pad X8a geliyor.

Honor Pad X8a model tableti 11 inç’lik Full HD, 1200 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. 90 Hz’lik yenileme hızı sunan bir panel barındıran cihaz parlak renkler ve kaliteli bir görüntü ile yüksek seviye kullanım deneyimi sağlıyor. Snapdragon 680 yonga setinden gücünü alan Pad X8a, 4 GB RAM ve 128 GB da depolama alanına sahip. Bu bellek ve depolama alanı değerleri de günlük kullanım için son derece uygun diyebiliriz.

8300 mAh Batarya!

8300 mAh’lik bir bataryaya sahip olan tablet, uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. Örneğin tek şarjla 14 saat online video izleme yahut 85 saatlik müzik dinleme imkanı sunuyor. Tasarım kısmına bakıldığında ise cihazın oldukça ince olduğunu söyleyebiliriz. 7,25 mm’lik bir kalınlığa sahip olan Honor bütçe dostu tableti 495 gram ağırlığında. İşletim sistemi kısmında Android 14 bulunuyor ve cihaz dört adet hoparlörü ile kaliteli bir ses deneyimi sağlıyor.

Honor Pad X8a Fiyatı Ne Kadar?

Uygun fiyatı ile ön plana çıkan Honor Pad X8a yaklaşık 156 dolar fiyatla kullanıcıya sunulacak. Cihazın küresel pazara da çıkacağı söylenmekte ve pazara rekabetçi bir opsiyon olarak geleceğini söyleyebiliriz.