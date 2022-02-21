Honor Watch GS 3 Moment of Glory Tanıtıldı!

Dün sona eren Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, paten, kaykay gibi buz ve kar sporlarına ev sahipliği yaptı. Etkinlik sırasında, Çin ulusal buz ve kar ve kısa pist sürat pateni takımının resmi sponsorlarından biri olan Honor, Watch GS 3‘ün özel bir sürümünü tanıttı. Ürün şu anda satışta ve 205 dolar fiyat etiketi taşıyor.

Honor’a göre, “Moment of Glory” versiyonu, atletlerin dövüş ruhuna saygı duruşunda bulunarak, arenayı fethetmek, kralı taçlandırmak için yıldırım hızını ve meydan okumayı tasvir ediyor.

Honor GS3 Moment of Glory sınırlı sürümü, temel olarak normal modelle aynı. Hatırlatma olarak, saat 1.43 inç AMOLED yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip. Görüntü ekranı, daha geniş bir görüntü alanı sağlayan ve 326PPI retina düzeyinde; çözünürlüğe sahip olan 3D ince ve hafif kavisli camdan meydana gelmiş.

Saatin yerleşik çift frekanslı beş uydu navigasyon sistemi; çoklu sensör füzyon konumlandırması var; bu da konumlandırma süresini %47 kısaltıyor ve konumlandırma doğruluğunu %167 artırıyor.

Ayrıca Honor Watch GS 3, 8 kanallı bir kalp atış hızı AI motoruyla geliyor. Ayrıca 8 kanallı PPG izleme modülü tarafından toplanan; kalp atış hızı sinyallerini AI ile bütünleştiren bir Honor Health5.0 yazılımıyla çalışıyor.