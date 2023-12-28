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Honor X50 GT Modeli Resmi Web Sitesinde Listelendi

Honor'un yeni akıllı telefonu X50 GT modeli, şirketin resmi web sitesinde görülmeye başlandı ve rezervasyonları açıldı. Cihazın 12 GB + 256 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB olmak üzere dört farklı varyantla satılacağı belirtiliyor.

Fatih Kuruçay

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Honor X50 GT Modeli Resmi Web Sitesinde Listelendi

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Honor’un heyecanla beklenen modeli X50 GT, şirketin resmi web sitesinde görülmeye başlandı ve artık kullanıcılar tarafından rezerve edilebiliyor. Bu yeni akıllı telefon, şık tasarımı, güçlü performans özellikleri ve geniş depolama seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Honor X50 GT Modeli Resmi Web Sitesinde Listelendi

Honor X50 GT 12 GB RAM ile geliyor

Honor X50 GT’nin kullanıcılara sunulacak varyantları arasında 12 GB RAM ile 256 GB depolama, 16 GB RAM ile 256 GB depolama, 16 GB RAM ile 512 GB depolama ve muazzam bir 16 GB RAM ile 1 TB depolama seçeneği bulunuyor. Bu çeşitlilik, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uygun bir seçenek bulmalarını sağlıyor.

Honor X50 GT Modeli Resmi Web Sitesinde Listelendi

Ne yazık ki, henüz cihazın fiyatları netleşmemiş durumdadır. Ancak sektöre yakın kaynaklardan gelen raporlar, Honor X50 GT’nin 280 ila 425 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını öne sürüyor. Bu da kullanıcıların uygun bir bütçeyle kaliteli bir akıllı telefon elde etme şansına sahip olabileceği anlamına geliyor. Honor X50 GT’nin resmi tanıtımı, 4 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Bu etkinlikte, cihazın tüm teknik özellikleri ve benzersiz özellikleri hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Beklenen bu tanıtım, Honor kullanıcıları ve teknoloji tutkunları arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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