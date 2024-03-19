Honor 18 Mart’ta düzenlediği etkinlikte yeni telefonlarının yanı sıra akıllı bileklik ve akıllı saatinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Honor giyilebilir teknoloji Watch GS 4, tasarımıyla dikkatleri üzerine çektiği gibi teknik özellikleri ile de ilgi odağı oldu. 24 Mart’ta resmi olarak piyasaya sürülecek olan Honor yeni akıllı saati ön siparişe açıldı. Ön sipariş sürecindeki avantajlardan faydalanmak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmanızda fayda var…

Honor Yeni Akıllı Saati Ön Siparişe Açıldı, Honor Watch GS 4 Özelikleri!

Çinli teknoloji devi Honor yeni akıllı saati Watch GS 4 tanıtımını gerçekleştirdi. Hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkat çeken cihaz ön siparişe açıldı ve 2 Mart’ta da piyasaya sürülüyor. Şarj özellikleri ile ön plana çıkan cihaz, 60 dakikada tamamen şarj olabilmekte ve şarj ömrü ise 2 haftayı buluyor.

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46 mm kasa boyutuna sahip olan Honor Watch GS 4, dairesel bir tasarıma sahip. 1,43 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı 466 x 466 piksel çözünürlükte olan Watch GS 4, gerçek zamanlı iletişim sistemi (RTOS) üzerinde çalışmakta. Honor yeni akıllı saati Bluetooth 5.0 barındırmakta ve yerleşik hoparlör ile mikrofona sahip. Bu özellikleri sayesinde cihaz Bloetooth araması yapabilmekte ve müzik kontrolü sağlanabilmekte.

Honor yeni akıllı saatinde hava basıncı sensörü, kalp atış hızı sensörü ve jiroskop sensörü bulunmakta. Bu sayede Honor Watch GS 4; kalp atış hızını, uyku döngüsünü ve kandaki oksijeni takip etmede yardımcı olabiliyor. Cihazda dahili GPS bulunmakta ve bu sayede kişinin tüm fiziksel aktiviteleri (yürüyüş, koşu, günlük adım sayısı,bisiklete binme, gibi) kolaylıkla takip edilebilmekte. Cihazda bulunan GPS beş ana uydu konumlandırma sistemine sahip. HarmonyOS 2.0 işletim sistemi ile çalışan Honor Watch GS 4, 32 MB RAM ve 4 GB ROM depolama alanı bulunuyor.

Honor Watch GS 4 pek çok spor moduna sahip (100’ü aşkın) ve bu sayede kullanıcı bu modları kullanarak kontrollü ir şekilde fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebilmekte. Ayrıca Honor yeni akıllı saatinde NFC özelliği bulunmakta; bu sayede kullanıcı WeChat Pay ya da Alipay ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Üst segment özelliklere sahip olan Honor Watch GS 4 fiyatı ne kadar, bakalım…

Honor Watch GS 4 Fiyatı Ne Kadar?

Honor Watch GS 4, silikon ve deri kayış seçenekleri ile piyasaya çıkıyor ve pek çok renk alternatifi ile kullanıcıya sunuluyor. Cihazın ön sipariş fiyatı 138 dolar seviyesinde.