Honor Yeni Earbuds 2 SE TWS Kulaklıklarını Tanıttı!

Bilindiği üzere Honor, ilk olarak Huawei‘nin alt markası olarak kurulmuş ve birçok cihazı piyasaya sunmuştu. Ancak geçtiğimiz yıl Hauwei‘nin ABD tarafından Google ürünlerinden engellenmesinden sonra şirket satılarak bağımsız bir hale geldi.

Böylelikle Google ürünlerinden engellenmeyen Honor, yoluna bağımsız bir şekilde devam ediyor. Şirket piyasaya yeni akıllı telefonlar sunmaya hazırlanırken bugün Earbuds 2 SE adında ilk bağımsız olarak ürettiği TWS kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Tanıtılan yeni kulaklığın tasarımı güzel ve kullanılabilirlik açısından oldukça iyi duruyor.

Yeni Earbuds 2 SE TWS kulaklık, içerisinde barındırdığı iki özel mikrofonu sayesinde daha iyi bir ses kalitesi sunuyor. Ayrıca kulak içi bir tasarıma sahip olan kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Gürültü engelleyici kullanılmadığında iki mikrofon ortam sesi moduna geçiş yapıyor böylece kulaklıkları çıkarmadan sohbet edilebilir ve çevrenizi duyabilirsiniz.

Earbuds 2 SE, 10 mm sürücüleri içerisinde bulunduruyor. Kulaklık 410 mAh (Her kulaklıkta 55 mAh) batarya kapasitesiyle 10 saatten fazla bir pil ömrü sunabiliyor. Yeni Earbuds 2 SE kulaklıklar şuan Çin pazarında 60 euro gibi bir fiyat etiketi ve Beyaz, Siyah renk seçenekleriyle birlikte satışa çıktı. Yeni kulaklığın ülkemize veya diğer küresel pazara sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.