Honor’ın Güçlü Tableti Pad V9 Globale Geliyor, İşte Özellikleri!

Honor kısa bir zaman önce yeni tableti Honor Pad V9’u Çin’de tanıttı ve piyasaya sürdü. Küresel pazara da sunulması beklenen cihaz TDRA sertifikasyon sitesinde görüntülendi ve daha geniş bir alanda piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Honor’ın güçlü tableti Pad V9 globale geliyor. İşte detaylar…

Honor’ın Güçlü Tableti Pad V9 Globale Geliyor

Honor Pad V9, Çin pazarında oldukça beğenilen bir cihaz oldu. Farklı pazarlarda da satışa sunulacak olan bu cihaz BAE’de (Birleşik Arap Emirlikleri) TDRA sertifikasının sahibi oldu ve bu da Pad V9’un kısa bir zaman içerisinde bu bölgede pazara çıkacağını gösteriyor. Aynı zamanda da global pazara çıkmasının da oldukça yakın olduğunu. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak olan Honor Pad V9 özelliklerine bakalım…

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Honor Pad V9 pek çok özelliği ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bu kapsamda öncelikle oldukça yüksek performanslı bir ses sistemine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hem profesyonel iş anlamında hem de eğlence anlamında güçlü bir ses kalitesi sunan Pad V9, 8 hoparlörlü bir sisteme sahip. Bunun yanı sıra cihaz IMAX desteği bulunan uzamsal ses ve yüksek çözünürlü ses niteliklerine de sahip.

11,5 inç büyüklüğünde bir panele sahip olan Honor Pad V9; 144 Hz tazeleme hızı, 2,8K yüksek çözünürlük ve 500 nitlik bir maksimum parlaklık noktasına sahip. Ekran özelliklerinin yanı sıra cihazın tasarımı da son derece zarif. 6,1 mm incelikte olan Pad V9, metalik bir gövdesiyle şık bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Görsellik kalitesi de IMAX desteği ile son derce üst seviyede yer almakta.

Honor Pad V9 işlemci kısmında MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition yer almakta. Güçlü bir performans vaat eden tablet, 10.100 mAh kapasiteli bir batarya ve 66 W’lık hızlı şarj desteği ile gelmekte. Yapay zeka teknolojisine de sahip olan tablet Android 15 tabanlı Magic OS 9.0 işletim sistemini kullanmakta.

Honor Pad V9 Fiyatı Ne Kadar, Globale Ne Zaman Çıkacak?

Honor’ın bu yeni tabletinin küresel pazara çıkış tarihi henüz bilinmese de kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor. Honor Pad V9’un fiyatına gelince de RAM ve depolama alanı özelliklerine göre farklılık göstermekte olduğunu belirtelim; bunları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

8 GB+128 GB – 2.099 Yuan ( Yaklaşık 288 Dolar)

8 GB+256 GB – 2.299 Yuan (Yaklaşık 315 Dolar)

12 GB+256 GB – 2.499 Yuan (Yaklaşık 343 Dolar)

12 GB+512 GB – 2.799 Yuan (Yaklaşık 384 Dolar)

Honor Pad V9 özelliklerini kısaca listeleyelim: