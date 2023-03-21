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HP Pavilion Aero 13 Satışa Çıktı – Fiyatı ve Özellikleri

HP Pavilion Aero 13 laptop, net görseller için 2,5K çözünürlüğe sahip 13,3 inçlik bir ekrana sahip, panelin dört tarafı da dar çerçevelerle çevrili ve yüzde 100 sRGB renk gamı ​​var. Diğer dikkate değer özellikler arasında, WiFi 6, 10,5 saat pil ömrü, 16:10 en boy oranı, yalnızca 970 gram ağırlık, 16 GB DDR5 3200 MHz RAM, 512 GB SSD ve B&O'dan çift hoparlör kurulumu bulunuyor.

Ayşen Sıla

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Yeni HP Pavilion Aero 13 dizüstü bilgisayar Hindistan pazarında yeni piyasaya çıktı. Yeni dizüstü bilgisayar, ince ve hafif bir tasarımın yanı sıra bazı yetenekli özellikleri de beraberinde getiriyor.

HP, Aero 13 serisinin en son modelini daha bugün satışa sundu. Yeni dizüstü bilgisayar, uzaktan çalışan kişiler için üretilmiş ince ve hafif bir deneyim vaat ediyor. Adından da anlaşılacağı gibi, net görseller için 2,5K çözünürlüğe sahip 13,3 inçlik bir ekrana sahip, panelin dört tarafı da dar çerçevelerle çevrili ve yüzde 100 sRGB renk gamı ​​var. Ekran aynı zamanda titreşimsiz bir panelden oluşuyor.

İnce ve hafif olmasının yanı sıra HP, Aero 13’ü VOC emisyonlarını azaltmak için Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş ve Okyanusa Bağlı Plastikler ve su bazlı boya kullanarak da üretti. 

HP-Pavilion-Aero-13

Kompakt form faktörüne rağmen, Aero 13 bazı yetenekli donanımlara sahip. Dizüstü bilgisayar, Radeon grafik kartıyla eşleştirilmiş AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilerle (8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı Ryzen 7 7735U veya 6 çekirdek ve 12 iş parçacıklı Ryzen 5 7535U) donatılmış. Ayrıca, çalışan profesyoneller için daha net sesli aramalar için AI gürültü giderme özelliğine de sahip.

Diğer dikkate değer özellikler arasında, WiFi 6, 10,5 saat pil ömrü, 16:10 en boy oranı, yalnızca 970 gram ağırlık, 16 GB DDR5 3200 MHz RAM, 512 GB SSD ve B&O’dan çift hoparlör kurulumu bulunuyor. Dizüstü bilgisayar, Rose Pale Gold, Warm Gold ve Natural Silver olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor ve HP’nin özel mağazalarından ve büyük e-ticaret web sitelerinden yaklaşık 888 dolarlık bir başlangıç ​​​​fiyatı etiketiyle satışa çıkıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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