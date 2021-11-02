HP’nin Yeni Monitörü Çok Uygun Fiyatla Görücüye Çıktı!

HP, piyasaya yeni bir oyun monitörünü piyasaya sürdü. Bu, birinci sınıf özellikler sunan; ancak çok makul bir fiyatla kavisli bir oyun monitörü olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse gelin özelliklerine bir göz atalım.

HP Omen 27c

Söz konusu yeni oyun monitörü, 2.560 x 1.440 piksel çözünürlüğe ve 27 inçlik bir panele sahip Omen 27c. 1000R kavis sunan ve hatta 240Hz yenileme hızını destekleyen bir VA panel vaat ediyor.

Dolayısıyla, PC’nizde en üst seviye özelliklere sahipseniz, oldukça akıcı bir oyun deneyimi görmeyi bekleyebilirsiniz. 240Hz yenileme hızı bir DisplayPort üzerinden verilirken, bir HDMI kablosu 144Hz’e kadar destekliyor.

Ekranın kontrast oranı 3.000:1 ve HDR400’ü destekliyor. Paneli 450 nit parlaklık sunuyor; ancak şirket ekranın yüzde 99 DCI P3 renk gamı ​​sunduğunu iddia etse de bu gayet iyi. 530 dolar fiyat etiketi tam olarak bütçeyi zorlamasa da; sunduğu bu birinci sınıf özellikler için oldukça makul.

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