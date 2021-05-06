HTC, Yeni Sanal Gözlüklerini Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Bir yayın, HTC’nin bu ay Vivecon etkinliğinde iki üst düzey VR başlığını tanıtacağını gösteriyor. Yayında listelenen sanal gerçeklik özelliklerine sahip iki kurumsal odaklı başlık, Vive Focus 3 Business Edition ve Vive Pro 2 PC-VR olarak adlandırılıyor.

HTC, geçtiğimiz birkaç yıl içinde bazı iyi tasarlanmış ve rahat cihazlar üretti. Vivecon etkinliği 11-12 Mayıs tarihleri ​​arasında sanal olarak gerçekleşecek. HTC, dün bir VR başlığının yakında piyasaya sürülmesi hakkında tweet attı.

Vivecon 2021 etkinliğinin tanıtımı olarak cihazlardan birinin görüntüsünü paylaştı.Tweet, şirketin sanal gerçekliği kullanarak işletmeler için dönüştürücü teknolojiyi ortaya çıkarmak üzere olduğunu söyledi.

HTC, işletmeler için orta ve üst düzey VR kulaklıklarının bu segmentinde lider olan Oculus ile rekabet edecek. Nisan ayında bir Dünya Tasarım Rehberi sızıntısı, HTC’nin Oculus Quest ile karşılaştırılabilecek Vive Air adlı fitness odaklı bir VR başlığı tasarladığını göstermişti.