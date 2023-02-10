Huawei, 80 Milyon Müşterisini Xiaomi, Apple ve Honor’a Kaptırdı!

Huawei‘ye uygulanan çeşitli yaptırımlar nedeniyle şirket, asıl iş kolu olan akıllı telefonlarda büyük bir düşüş gördü. Şimdi ise bir Xiaomi yöneticisi hangi markaların bu durumdan faydalandığını ortaya çıkardı.

Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing’e göre, Çinli teknoloji devinin yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 80 milyon müşterisini kaybettiğini açıkladı. Huawei’nin, tescilli Kirin işlemciler üreten ana çip tedarikçisi TSMC ile bağlantısı kesilirken, aynı zamanda ABD merkezli tedarikçilerine de erişimi kesildi. Başka bir deyişle, şirketin akıllı telefon operasyonları temel olarak sekteye uğradı ve bu da çöküşüne yol açtı.

Marka, bir zamanlar dünyanın en büyük 2. akıllı telefon üreticisiydi ancak ABD’den gelen bu yaptırımların ardından hızlı bir düşüş yaşadı. Xiaomi üst düzey yetkilisi, Huawei’nin kaybettiği 80 milyon kullanıcıdan 50 milyonunun Xiaomi’ye gittiğini açıkladı. Öte yandan şirket, müşteri tabanının 20 milyonunu iPhone üreticisi Apple’a kaptırdı ve geri kalan 10 milyonu eski yan kuruluşu Honor tarafından ele geçirildi.

Huawei P50 Pro

Bu, Huawei’nin Çin pazarında ne kadar başarılı olduğuna bir kez daha işaret ediyor, çünkü yokluğu diğer markaların doldurmak için acele ettiği büyük bir boşluk bıraktı. Pazar payı, çoğu son yıllarda dikkate değer bir büyüme kaydeden rakip şirketler tarafından hızla ele geçirildi. Tedarik zincirindeki çeşitli sorunlar ve ekonomik faktörlere rağmen, akıllı telefon pazarı genel olarak hala düşüşte.