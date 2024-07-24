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Çinli dev teknoloji şirketi Huawei, giyilebilir teknoloji ürünleri alanında piyasada oldukça rağbet gören cihazlarıyla ön plana çıkıyor. Kısa bir zaman içinde yeni akıllı saatini piyasaya sürecek olan marka, üst segment bir cihazla geliyor. Söz konusu Huawei akıllı saati Watch GT5 özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Sertifikasyon sitelerinde görünen cihazın merak edilen özellikleri içeriğimizde.

Huawei Akıllı Saati Watch GT5 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Huawei Watch GT5 akıllı saati bazı sertifikasyon sitelerinde görüldü. Cihazın henüz resmi tanıtımı yapılmış olmasa da bu sitelerde cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. Öncelikle Huawei Watch GT5’in Endonezya’da SDPPI ve TUV sertifikalarını aldığını belirtelim. Söz konusu sertifikalara sahip olması GT5’in küresel pazara çıkacağının bir göstergesi diyebiliriz.

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Bununla birlikte “VLI-B19” model koduna sahip olan Huawei akıllı saati, suya ve toza karşı dayanıklılığı gösteren IP68 sertifikasına sahip durumda. Ayrıca bir de cihaz, 3C sertifikası almış durumda ki bu da Huawei Watch GT5’in iki farkı versiyon ile piyasaya sunulacağını göstermekte. Bahse konu iki model ise “VLI-B19” ve “VLI-B29” kodlarına sahip. Watch GT5 akıllı saat versiyonlarından birinin 41 mm’lik bir ekrana, diğerininse 46 mm’lik bir panele sahip olması beklenmekte.

Gelen sızıntılar arasında önemli bir bilgi daha bulunuyor ancak bu bilginin kesinliği net değil. Sızıntıya göre GT5 Pro isimli bir model daha piyasaya sürülecek ancak dediğimiz gibi bu bilgi kesin değil. Huawei giyilebilir teknoloji ürünlerinde oldukça sağlam bir yere sahip; bu akıllı saatlerle birlikte bu yerin daha da sağlamlaşması bekleniyor.

Huawei Watch GT5 Ne Zaman Çıkacak?

Huawei yeni akıllı saat modeli Watch GT5’in iki boyutlu olması büyük avantaj; bu sayede kullanıcı dilediğini tercih etme şansına sahip olacak. Bunun yanı sıra akıllı saatlerin toza ve suya dayanıklı olması da büyük kullanım kolaylığı sağlayacak özellikler.

Huawei Watch GT5 akıllı saati hakkında ortaya çıkan bilgiler şimdilik bu kadar. Watch GT5 tanıtım tarihi ve fiyatı hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu detaylar açıklandığında biz de sizlerle paylaşıyor olacağız.