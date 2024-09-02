Huawei Büyümeye Devam Ediyor, Yüzde 34’ü Aşkın Gelir Artışı!

Huawei 2024’ün ilk 6 ayına ilişkin finansal verilerini açıkladı. Amerika kısıtlamaları altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışan şirket 2019 yılından bu yana en yüksek gelir elde ettiği dönemlerden birini geride bıraktı. 2024’ün ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34’ü aşkın gelir artışı kaydeden Huawei büyümeye devam ediyor. İşte detaylar…

Huawei Büyümeye Devam Ediyor!

Çinli dev şirket Huawei; BİT Altyapısı, Tüketici İş Birimi, Bulut Bilişim, Dijital Enerji ve Akıllı Otomotiv Çözümleri olacak şekilde totalde beş alt birimden oluşmakta. Huawei her bir birim için ayrı ayrı değil ancak genel olarak mali verilerini duyurdu.

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Huawei 2024 ilk yarısı için finansal verilerini açıkladı. 2019 yılından bu yana ABD ambargosu altında mücadele veren şirket Çin’in resmi desteğini de arkasına alarak çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kısıtlamalara karşı yılmadan savaşan Huawei, bir dönem gelir düşüşü yaşasa da yeni raporlara göre toparlamış görünüyor.

Huawei’nin açıkladığı mali raporda yer alan bilgilere göre, 2024’ün ilk 6 ayında 58,86 milyar dolar (yaklaşık 417,5 milyar Çin yuanı) gelir açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin karı ise 7,768 milyar dolar (yaklaşık 55,1 milyar Çin yuanı) şeklinde oldu. 2023 yılının ilk yarısında gerçekleşen gelirle kıyasladığımızda Huawei bu yılın ilk yarısında yüzde 34,3 oranında gelirini artırdı.

7,49 Milyar Dolar Net Kâr!

Huawei’nin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin mali verileri analistler tarafından son derece olumlu yorumlandı. Bahse konu gelir miktarı Huawei’nin 2020 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 64 milyar dolarlık rekordan sonra ikinci sırada yerini almış oldu. 2019 yılının ilgili döneminde ise şirket 56,57 milyar doları aşkın gelir elde etmişti. 2020’den sonraki yıllarda da ambargo sebebiyle düşüş yaşandı ancak şirket yeniden ayağa kalkmayı başardı.

2024’ün ilk yarısında Huawei’nin elde ettiği net kara baktığımızda ise 7,49 milyar dolar olarak görmekteyiz. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki Huawei net kârı yaklaşık 6,57milyar dolar seviyesinde idi. Yani geçen yıla göre şirket net karını yüzde 13,2 seviyesinde artırmış görünüyor.

Huawei’nin açıkladığı finansal rapora baktığımızda şirketin güzel bir ivme yakaladığı görülmekte. ABD kısıtlamaları ile yıllardır başa çıkmaya çalışan şirket, bir dönem yalpalasa da yeniden ayağa kalkmayı başardı. Çin’in de finansal desteği ile Huawei teknoloji piyasasındaki konumunu güçlendirmeye, büyümeye ve pazar payını artırmaya devam ediyor.