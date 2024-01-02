Huawei Elektrikli Araç Arenasına STELATO Markasıyla Giriyor

Huawei, dünya genelindeki büyük otomobil üreticileriyle stratejik ortaklıklarını genişleterek, elektrikli araç sektöründeki varlığını güçlendiriyor. Seres ve Aito markalarının ardından şimdi de BAIC BJEV işbirliğiyle STELATO adlı yeni bir elektrikli araç markasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Huawei’nin Çin’de yaptığı ticari marka başvuruları, bu yeni girişimin önemini vurguluyor.

STELATO ticari marka ve logosuyla dikkat çekiyor

STELATO markası, Huawei’nin BAIC BJEV’e devrettiği ticari marka ve logosuyla dikkat çekiyor. Bu yeni marka altında tanıtılacak olan aracın, C-segmentinde orta ila büyük bir sedan olması bekleniyor. Prototipin 2024’ün ilk yarısında tanıtılması planlanıyor ve aracın fiyatının 40 ila 50 bin dolar arasında olacağı iddia ediliyor.

BAIC BJEV ve Huawei, ortaklaşa geliştirilecek olan bu elektrikli aracın platformunu ve üretim operasyonlarını yönetiyor. Huawei ise kendi HarmonyOS sistemini aracın bilgi-eğlence sistemi için geliştirecek ve satış kanallarına sunuyor. Bu stratejik iş birliği, Huawei’nin elektrikli mobilite sektöründeki etkinliğini artırma ve çeşitli alt markalarla güçlü bir portföy oluşturma çabalarının bir parçasıdır.