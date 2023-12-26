Huawei Elektrikli SUV Wenjie M9’u HarmonyOS İle Tanıttı

Huawei, bugünkü etkinliğinde Wenjie’nin yeni SUV modeli olan Wenjie M9’u tanıttı. HarmonyOS yazılımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken bu elektrikli otomobil, Çin’de düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı. Wenjie M9, geniş iç mekanı, Huawei ADS 2.0 sürücü destek teknolojisi ve bilgi-eğlence sistemiyle lüks elektrikli araç segmentinde yeni standartlar belirlemeye aday görünüyor. Araç, 3.1 metrelik dingil mesafesi ve 5 metreden daha uzun uzunluğuyla öne çıkıyor.

Wenjie M9 genişletilmiş menziliyle geliyor

Huawei’nin açıklamasına göre, Wenjie M9’un iç mekanında üç koltuk sırası boyunca uzanan bacak mesafesi bulunuyor. Özellikle ön koltuklarda 1 metreden fazla esneme payı sunan araç, uzun seyahatlerde konforlu bir yolculuk deneyimi sağlıyor. Wenjie M9, genişletilmiş menzil ve tam elektrikli olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunuyor. Genişletilmiş menzilli versiyon, turbo dört silindirli çift elektrik + hibrit motordan oluşuyor ve maksimum gücü 112 kW seviyesinde. Ayrıca, 42 kWh’dan 100 kWh’a kadar uzanan batarya paketleriyle tek şarjla 630 km menzil sağlıyor.

Teknoloji özellikleri açısından, Wenjie M9, Huawei ADS 2.0’a dayanan sürücü destek sistemlerine, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, araçta 15.6 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı ve 32 inçlik arka koltuk ekranı bulunmaktadır. Fiyatlandırma ise genişletilmiş menzilli model için 469,800 yuan (65,000 dolar) başlangıçla, tam elektrikli versiyon için ise 569,800 yuan (79,000 dolar) kadar çıkıyor. Wenjie M9, ilk aşamada sadece Çin pazarında sunuluyor.