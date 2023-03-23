Huawei FreeBuds 5 Kulaklık Bugün Satışa Çıktı!

Spring Flagship etkinliğinde bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmenin yanı sıra Huawei, FreeBuds 5 TWS kulaklığı da duyurdu. 2021‘de çıkış yapan FreeBuds 4‘ün üst modeli olarak geliyor. FreeBuds 5’in detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Huawei FreeBuds 5, akıllı kıvrımlara ve parlak kaplamaya sahip yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Kullanıcılar, kulaklıkların gövdesine dokunarak çeşitli işlevleri gerçekleştirebilir. IP54 sertifikalı toza ve suya dayanıklı.

Ses açısından, Huawei FreeBuds 5, 11 mm’lik bir sürücü birimi ile donatılmış. Kullanıcının kulağının şekline göre daha iyi gürültü azaltma sağlayabilen bir kulak kanalı uyarlamalı algoritmasının yanı sıra hibrit gürültü engelleme özelliğine sahip üç mikrofona sahip.

Aramalarda net kalite için AI arama gürültüsünü azaltma özelliği de var. TWS kulaklıklar, üç uzamsal ses modu ve çift HD ses sertifikasına sahip. Ses cihazı ayrıca ultra geniş bantlı bir işitme optimizasyon algoritması ile birlikte geliyor.

Huawei FreeBuds 5, gürültü engelleme etkin ve devre dışı bırakılmış olarak sırasıyla 5 saat ve 3,5 saat sunduğu iddia edilen 42mAh’lik bir hücre tarafından desteklenen her bir kulaklıkla birlikte 505mAh pil ile çalışıyor. Ses cihazı, USB-C üzerinden hızlı şarjın yanı sıra kablosuz şarjı da destekliyor.

Huawei FreeBuds 5, çoklu cihaz bağlantısı, ses paylaşımı ve düşük gecikme modu için destek sunuyor. Akıllı telefonda çeşitli önemli bilgileri paylaşan bir bilgelik yayını özelliği var. Kulaklıkların fiyatı 132 dolar olarak belirlendi.