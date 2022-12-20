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İyileştirilmiş pil ömrüne sahip Huawei Freebuds 5i tüm dünyada satışa çıktı

Ahmet Ekinler

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İyileştirilmiş pil ömrüne sahip Huawei Freebuds 5i artık tüm dünyada satışta

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Huawei, Haziran ayında Çin’de FreeBuds 5i‘yi piyasaya sürmüştü ve şimdi nihayet TWS kulaklıklarını daha fazla pazara sunuyor. Artık uluslararası olarak 100 €’nun biraz altında bir fiyata satılıyorlar. (Türkiye’ye henüz gelmedi ama yakında gelmesini bekleyebiliriz).

Huawei FreeBuds 5i, daha uzun pil ömrü, geliştirilmiş ses ve ANC ve daha hafif bir gövde ile FreeBuds 4i’ye göre büyük bir yükseltme getiriyor ve aynı zamanda şık bir tasarıma sahip.

FreeBuds 5i kutusu artık daha yumuşak, çakıl taşı benzeri bir dokuya sahip ve 34 gram ağırlığında ve her tomurcuk sadece 4,6 gram. 4i’ye kıyasla %18 daha hafif gövdeye rağmen, pil kapasitesi önemli ölçüde arttı. (410 mAh’a yükseldi.)

Gürültü azaltma özelliğinin 42dB değerinde gürültüyü azalttığı, FreeBuds Pro’dan birkaç desibel daha iyi ve 4i’den neredeyse iki kat daha iyi olduğu söyleniyor. Huawei, bir kez daha sesin nereden geldiğini öğrenen ve gürültülü bir ortamdaki aramalar için onu izole eden yapay zeka destekli bir sistem getirdi.

Tomurcuklar, tek bir şarjla 10 saatlik çalma ile gelir; bu, üç gürültü engelleme modunun tümü ile farklı senaryolardaki sayıları doğrulamak için zamana ihtiyacımız olacağı anlamına gelir.

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KaynakGsmarena

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