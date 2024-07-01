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Çin devi Huawei son yıllarda başarıya doymuyor. ABD ambargosu altında olan, pek çok kısıtlamaya maruz kalan Huawei, tüm bunlara rağmen muhteşem bir gelişim sergiliyor. Çin devleti tarafından desteklenen Huawei’nin akıllı telefon piyasasındaki ve çip alanındaki gelişimini hepimiz biliyoruz. Şimdi ise Huawei HarmonyOS işletim sistemi büyük bir başarıya imza attı ve çıktığı günden bu yana 1 milyarı aşkın cihazda kullanıldı. Ayrıntılar içeriğimizde…

Huawei HarmonyOS İşletim Sistemi Büyük Bir Başarıya Ulaştı

2020 yılında Çin ile ABD arasında başlayan teknoloji krizi sonrasında Çin’in en büyük markalarından biri olan Huawei ABD’nin büyük kısıtlamaları ile savaşmak zorunda kaldı. Bu sürtüşmenin ardından Huawei, Google Play Store gibi hizmetlerden faydalanamaz duruma geldi. Kısıtlamalar yalnızca bununla sınırlı kalmadı ve zamanla artırıldı. Bu kapsamda en son Huawei Intel ve Qualcomm gibi markaların çiplerini de kullanamaz duruma geldi.

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2020 yılından bu yana kısıtlamalara boyun eğmeyen Huawei pek çok alanda kendi kendine yetme, kendi teknolojisini üretme gibi stratejilerle muhteşem bir ilerleme sağladı. Pek çok alanda rüştünü ispat eden marka işletim sistemi konusunda da başarıya ulaştı. Huawei HarmoyOS ile Android ve iOS’a rakip olmayı amaçladı ve bu konuda da hedefine ulaştı.

Çin devleti tarafından da büyük fonlarla desteklenen markanın işletim sistemi olan HarmoyOS ilk olarak 2019 yılında bazı akıllı televizyonlarda ardından kablosuz modemlerde ve 2021 yılında da akıllı saat, tablet ve telefonlarda kullanılmaya başlandı. Bu tarihten beri de pek çok cihazda kullanılmaya devam etti. Bu kapsamda son gelen istatistiklere göre de son 5 yıllık süreçte HarmonyOS kullanılan cihaz sayısı 1 milyar seviyesine ulaştı.

HarmoyOS Android ve iOS’a Rakip Oldu!

Huawei büyük bir başarıya ulaştı ancak bu başarısı henüz globalde yeterli seviyede değil. Söz konusu cihazların çoğu Çin piyasasında yer bulmakta. Avrupa’da ve dahası global çapta HarmonyOS’un yaygınlaşması ne kadar sürer bilinmiyor.

Huawei bu başarıyı her ne kadar çoğunlukla Çin pazarında yakalamış olsa da gidişata bakıldığında uluslararası piyasada da kabul görmesi çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Zira marka pek çok alanda oldukça başarılı, performans testlerinde yüksek puanlar alan, üst segment cihazlarla piyasaya giriyor. Ayrıca, bu denli kısıtlamaya rağmen Huawei’nin başarıları takdire şayan denilebilir.