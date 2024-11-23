Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Huawei Kablosuz Kulaklığı FreeBuds Pro 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu! Teknoloji Haberleri Huawei Kablosuz Kulaklığı FreeBuds Pro 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu! Emine Emre 4 Görüntüleme

Teknolojinin devlerinden olan Huawei, pek çok alanda olduğu gibi kablosuz kulaklık alanında da üst segment ürünler tasarlamaya ve pazar payını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda markanın yeni cihazı FreeBuds Pro 4 merakla beklenmekte idi ve nihayet yeni haberleri geldi. Huawei kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 4 çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar…

Huawei Kablosuz Kulaklığı FreeBuds Pro 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Huawei son yıllarda ABD ambargosu altında kalsa da gelişimini sürdürerek muhteşem başarılara imza atmaya devam ediyor. Çin menşeli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon ve tablet piyasasında güçlü bir yere sahip ve kablosuz kulaklık alanında da yükseliş trendini sürdürmekte. Bu kapsamda marka yeni bir kulaklığını duyurmaya hazırlanıyor; Huawei FreeBuds Pro 4.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Huawei FreeBuds Pro 4 özellikleri ve tasarımıyla ilgi çekmekte ve bunun yanı sıra önemli bir niteliğe daha sahip; HarmonyOS NEXT işletim sistemini barındırması. FreeBuds Pro 4, markanın HarmonyOS NEXT işletim sistemine sahip ilk kulaklığı olarak ön plana çıkmakta.

Üst seviye özelliklere sahip olan bu cihaz 26 Kasım 2024 tarihinde tanıtılacak. Huawei resmi Weibo hesabında kulaklığın 26 Kasım’da tanıtılacağını duyurdu; bu tarihte Huawei Mate Markası Festivali’ni gerçekleştirecek ve bu etkinlikte FreeBuds Pro 4 ile birlikte Mate 70 serisi ve diğer yeni cihazlarını da tanıtacak.

Huawei’nin paylaştığı görselde FreeBuds Pro 4 kablosuz kulaklığın tasarımı genel hatları ile ortaya çıktı. Tasarım bakımından aslında selef modeli ile arasında çok büyük değişiklikler bulunmuyor ancak küçük farklılıklarla daha estetik bir form kazandırılmış durumda. Kulaklığın arka ve yan kısımlarına ızgara detayları eklenmiş bunun yanı sıra daha şık bir tasarım için altın detaylar eklenmiş.

Şık Tasarım ve Gelişmiş Yapay Zeka Yetenekleri

Huawei FreeBuds Pro 4 kulaklığı sap kısmına altın renkli Huawei Sound logosu yerleştirilmiş ve bu kulaklığın tasarımını premium seviyeye taşıyor diyebiliriz. Markanın paylaştığı görselde tasarımı belli olsa da cihazın henüz teknik detaylarına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Huawei yeni kulaklığın selef modeli olan FreeBuds Pro 3’ten daha üstün özelliklere sahip olacağı kesin. Özellikle yapay zeka konusunda daha donanımlı olması beklenen kulaklık AI destekli yeni özelliklere sahip olabilir.

FreeBuds Pro 3 özelliklerine kısaca değinmek gerekirse; aktif gürültü engelleme 3.0, Kirin A2 çipi, 1.5 Mbps kayıpsız ses iletimi, QuietCall 2.0, 7 saat kesintisiz müzik dinleme ile birlikte şarj kutusu ile birlikte 30 saatlik pil ömrü sunması, gibi nitelikleri sıralayabiliriz. FreeBuds Pro 4 özelliklerinin de bu niteliklerden daha üstün olacağı söylenebilir. Heyecanla beklenen Huawei kulaklık yakın zamanda lanse edilecek ve cihazın tüm özellikleri ile birlikte fiyatı da belli olacak. Biz de bu yeni detayları siz Cepkolik okurları ile paylaşıyor olacağız.