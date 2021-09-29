Huawei Kapaklı Katlanabilir Bir Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor!

Huawei, katlanabilir akıllı telefon piyasaya süren birkaç şirketten biri. Şirket, şimdiye kadar yalnızca üç model tanıttı. Tüm bunlar, bir tablete dönüşen yatay olarak katlanabilir bir ekrana sahipti. Güvenilir bir kaynağa göre, firma şu anda dikey olarak katlanabilir ekrana sahip bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Kaynağımıza göre Huawei, kapaklı katlanabilir bir akıllı telefon geliştiriyor. Sızıntı yapan kişi, telefonun üst düzey pazarda konumlanacağını söylüyor. Ayrıca kadın kullanıcıları hedef alacağını da ekliyor. Ne yazık ki bu telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

Bilgilere göre bu telefon, Samsung Galaxy Z Flip serisi ile rekabet edecek. Mevcut nesil Galaxy Z Flip 3’ün, herhangi bir endişe duymadan bugüne kadarki en uygun fiyatlı katlanabilir cihaz olduğu söyleniyor. Bu nedenle, Huawei yapımı telefonun müşterileri cezbetmek için daha fazlasını sunması gerekiyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Şu anda dikey olarak katlanabilir ekrana sahip katlanabilir akıllı telefonlar sunan sadece iki şirket var. Bunlardan biri Samsung, diğeri ise Lenovo’ya ait Motorola. Huawei gibi birçok şirketi de bu sektörde görmek güzel olacak.

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