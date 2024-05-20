Bilindiği üzere Huawei Amerika ambargosu altında sektörde var olmaya çalışıyor. Bu kapsamda oldukça başarılı olan şirket son dönemde gelen raporlara göre pek çok alanda pazar payını artırdı. Bununla birlikte yeni kısıtlamalar da gecikmedi. Intel ve Qualcomm çiplerine erişimi kısıtlanan marka kendi işlemcisini de SMIC iş birliği ile üretiyor. Huawei Kirin işlemcili Qingyun W515x bilgisayarını tanıttı. İşte Huawei yeni masaüstü bilgisayarının özellikleri…

Huawei Kirin İşlemcili Qingyun W515x Bilgisayarını Tanıttı

ABD ambargosu Huawei’yi yıldırmaya yetmiyor. Çalışmalarına son sürat devam eden marka pek çok kategoride yükselmeye devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Huawei akıllı telefon kamerasıyla Apple’ı geride bırakmayı başardı, ayrıca Çin’de tablet satışlarında yine Apple’ı geçerek ilk sıraya yerleşti. Huawei sektörde bomba gibi ilerliyor desek sanırım yanlış söylemiş olmayız.

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ABD geçtiğimiz günlerde çip konusunda Huawei’ye yeni kısıtlamalar getirdi. Kendi çipini üreten Huawei, yeni işlemcisi ile masa üstü bir bilgisayar çıkardı. Markanın Kirin 9000S işlemcisi ile ürettiği Mate 60 büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise Kirin 9000C işlemcili Qingyun W515x ve W585x bilgisayarları tanıtıldı.

Huawei Yeni Masaüstü Bilgisayarı Özellikleri

Kirin 9000C işlemcisi Huawei ile iş birliği içerisinde olduğu SMIC tarafından geliştirilmiş durumda. 8 çekirdekli ve 12 iş parçacılı bir yonga seti olan Kirin 9000C 2.48 GHz’e kadar saat hızı sunmakta. Intel ve Qualcomm’a erişimi daha da kısıtlanan Huawei bu işlemcisini masa üstü bilgisayarlarında kullanmayı planlıyor. Huawei ambargolara karşı çözümünü yerelleşmede bulmaya çalışıyor denilebilir.

Kirin 9000C işlemcili Huawei Qingyun W515x RAM ve dahili depolama alanı kapsamında birkaç farklı opsiyon ile geliyor. 8 GB RAM ve 16 GB AM seçenekleri barındıran Huawei masaüstü bilgisayar 256 GB SSD ve 512 GB dahili depolama alanı ve 1 TB HDD depolama seçenekleri sunuyor. Huawei’nin tanıttığı diğer model olan W585x ise daha uygun fiyatlı ve 8 GB RAM bellek ve 256 GB SSD depolama alanı özellikleri ile geliyor.

Huawei yeni Kirin işlemcili masaüstü bilgisayarlarında da kendi işletim sistemi olan Tongxin’i kullanmış durumda. Cihazın Windows’tan bağımsız, 9000C ile özgür bir yazılım ekosistemine sahip olması hedeflenmiş durumda. Tongxin işletim sisteminin HarmonyOS’ten bazı farklılıkları bulunuyor ve sistemin KOS 2403 ve UOS 1070 sürümleri yeni cihazda kullanılacak.

Huawei Qingyun W515x Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Huawei Qingyun W515x fiyatı henüz açıklanmadı. Çin’de lansmanı gerçekleştirilen cihazın fiyatı da merak konusu. Kısa bir zaman içinde satışa sunulması beklenen Huawei yeni masaüstü bilgisayarın fiyatı açıklandığında biz de buradan siz Cepkolik okurlarına duyuruyor olacağız. Pek çok alanda varlığını artıran ve başarısını kanıtlayan Huawei, kendi işlemcisiyle ürettiği bilgisayarı ile piyasa tarafından nasıl karşılanacak, göreceğiz.