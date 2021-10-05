Huawei MateBook 16, Avrupa Pazarında Görücüye Çıktı

Huawei, Avrupa pazarı için ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı olan Huawei MateBook 16’yı piyasaya sürdü. Dizüstü bilgisayar ilk olarak bu yıl Mayıs ayında Çin’de tanıtıldı, ancak teknoloji devi onu Avrupa pazarına daha yeni tanıtıyor. Devasa ekranının yanı sıra dizüstü bilgisayar, standart 16:9 ekrana kıyasla kullanıcılara daha fazla dikey çalışma alanı sağlayan 3:3 en boy oranına sahip.

Huawei MateBook 16, 351 x 254,9 x 17,8 mm ölçülerinde ve 1,99 kg ağırlığında. Etrafında süper ince çerçevelere sahip 16 inçlik bir IPS paneli var ve bu da yüzde 90 ekran-gövde oranı sunmasını sağlıyor. MateBook 16, 1680 x 2520 piksel çözünürlüğü, 189ppi piksel yoğunluğunu, 3:2 en boy oranını, 1,07 milyar rengi, 1500:1 kontrast oranını, 300nit parlaklığı, yüzde 100 RGB renk gamını ve 178 derecelik görüntüleme açısını destekliyor.

Dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen 5 5800H ve Ryzen 5 5600H gibi iki CPU versiyonuyla geliyor. Her ikisi de AMD Radeon grafik kartı, 16 GB DDR4 ve 512 GB NVMe PCIe SSD depolama sunuyor. Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyor ve Huawei telefonlarını MateBook ile bağlamak için çoklu ekran işbirliği desteği taşıyor.

Tam olarak şarj edildikten sonra 3,5 saate kadar dayanabilen 84Wh lityum polimer pil ile destekleniyor. Dizüstü bilgisayar, 135W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor. HD web kamerası, klavyede bulunan işlev tuşlarından birinde gizli.

MateBook 16, parmak izi tarayıcı ve büyük boyutlu bir dokunmatik yüzey ile birlikte etiketleyen tam boyutlu bir klavyeye sahip. Diğer özellikleri arasında stereo hoparlör, bir çift mikrofon, iki USB-C bağlantı noktası, iki USB 3.2 Gen1 bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık ve mikrofon birleşik bağlantı noktası, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 bulunuyor.

Avrupa’daki fiyatına gelince, MateBook 16, Ryzen 5 5600H versiyonu için 1.100 euro’dan perakende satış yapacak, Ryzen 7 5800H versiyonu ise 1.200 Euro’dan fiyatlandırılacak. Dizüstü bilgisayarlar yakında satışa çıkacak ancak kesin tarih hala bilinmiyor.