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Huawei MateBook X Pro yarın görücüye çıkıyor

MateBook X Pro (2023) (13. Nesil i7P / 16G RAM / 1 TB Depolama / Intel EVO), 1 Haziran'dan itibaren Huawei'nin e-ticaret platformu ve seçili perakende ortakları aracılığıyla Avrupa'da satışa sunulacak.

Ayşen Sıla

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Bu ayın başlarında Huawei, MateBook X Pro ve MateBook 16s dizüstü bilgisayarlarını en yeni 13. Nesil intel işlemcilerle yeniledi. Marka şimdi de bu dizüstü bilgisayarların 1 Haziran’dan itibaren Çin dışındaki pazarlara sunulacağını duyurdu.

MateBook X Pro (2023) (13. Nesil i7P / 16G RAM / 1 TB Depolama / Intel EVO), 1 Haziran’dan itibaren Huawei’nin e-ticaret platformu ve seçili perakende ortakları aracılığıyla Avrupa’da satışa sunulacak.

Avrupa için belirtilen perakende satış fiyatı 2199 Euro oldu. MateBook X Pro, Birleşik Krallık’ta 1 Haziran’dan itibaren Huawei Store’da da satışa sunulacak. 28 Haziran 2023’e kadar Birleşik Krallık Huawei Mağazasından satın alan müşteriler, müsaitlik durumuna bağlı olarak Huawei FreeBuds 5’i ücretsiz bir hediye olarak talep edebilir.

Benzer şekilde MateBook 16s (2023) (13. Nesil i9H / 16G RAM / 1 TB Depolama / Intel EVO), Huawei’nin e-ticaret platformu ve belirli perakende ortakları aracılığıyla 1 Haziran’dan itibaren Avrupa’da satışa çıkacak. Avrupa için fiyatı 2199 Euro oldu.

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İngiltere’de MateBook 16s, 16 Haziran’da Huawei Store’da satışa sunulacak. 13 Temmuz 2023’e kadar Birleşik Krallık Huawei Mağazasından satın alan müşteriler, stoklarla biten Huawei FreeBuds 5’i ücretsiz bir hediye olarak alabilirler.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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