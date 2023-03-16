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Huawei MatePad 11 (2023) 23 Mart’ta Piyasaya Çıkıyor

Resmi tanıtımlara göre Huawei MatePad 11 tablet (2023), kağıt benzeri bir okuma ve yazma deneyimi sunacak. Bu cihaz aynı zamanda, Huawei'nin bu tür bir tablete ilk girişini işaret eden, parlama önleyici göz korumalı pürüzsüz bir ekrana sahip olacak.

Ayşen Sıla

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MatePad-11

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23 Mart’ta Huawei, Çin’in Şanghay kentinde bir dizi yeni amiral gemisi ürününü tanıtacağı mega bir bahar etkinliğine ev sahipliği yapacak. Piyasaya sürülecek cihazlar arasında premium Huawei P60 serisi ve merakla beklenen katlanabilir Mate X3 yer alıyor. Bugün marka, bu yılki MatePad serisinin tanıtımını da aynı gün geleceğini onayladı. MatePad 11 (2023), bazı ilginç iyileştirmeler sunacak şekilde tanıtıldı.

Resmi tanıtımlara göre Huawei MatePad 11 tablet (2023), kağıt benzeri bir okuma ve yazma deneyimi sunacak. Bu cihaz aynı zamanda, Huawei’nin bu tür bir tablete ilk girişini işaret eden, parlama önleyici göz korumalı pürüzsüz bir ekrana sahip olacak. Tabletin paneli, çevredeki ortamdaki dikkat dağıtıcı ışığı %97’ye kadar ortadan kaldırabildiği için etkileyici özelliklere sahip.

Ayrı olarak, TUV Rheinland, cihazın tasarımını ortaya çıkaran görüntülerini paylaştı. Tabletin arka tarafında tek kamera, ön tarafında ise çentiksiz bir ekrana sahip olduğu görülebiliyor. Selfie kamerası üst çerçeveye dikey olarak yerleştirilmiş.

MatePad-11

MatePad 11 tablet, TUV Rheinland’ın yansımasız sertifikasını aldı; bu, kullanıcıları iç mekan ortam ışığının olumsuz etkilerinden koruyarak daha iyi bir genel deneyim sunabileceği anlamına geliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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