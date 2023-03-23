Huawei MatePad 11 2023 Satışa Çıktı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, bugün Çin’de düzenlenen Huawei P60 serisi lansman etkinliğinde çok sayıdaürününü duyurdu. Bunlardan biri de Huawei MatePad 11 2023 oldu.

Adından da anlaşılacağı gibi, şirketin 11 inçlik tabletinin 2023 versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Önceki nesillerden farklı olarak, biri normal camlı, diğeri mat camlı olmak üzere iki çeşidi var. Gelin tablete daha yakından bir bakalım.

Huawei MatePad 11 2023

Yeni Huawei tablet, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik bir LCD ekranla geliyor. Panel, 16:10 en boy oranına ve 275PPI’ye sahip.

Ekran, normal cam veya mat camla kaplı. İkinci sürüm, kontrast seviyelerinden ödün vererek kağıt benzeri bir deneyim sunuyor. Bu değişkenin ekranda yansıması yok ve daha iyi bir ekran kalemi deneyimi sağlıyor.

Ayrıca, cihaz bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleniyor ve HarmonyOS 3.1’i beraberinde getiriyor. 22,5 W kablolu şarj desteği ile 7.250 mAh pilden güç alıyor.

Tablet, Huawei Histen 8.0 ses efektleriyle çalışan dört hoparlöre sahip. Bağlantı cephesinde, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.1 ve USB Type-C ile birlikte geliyor.

Kamera kısmında, yan çerçevede 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera kullanıyor. Son olarak, 7,2 mm kalınlığında ve yaklaşık 480 gram ağırlığında. Tabletin fiyatı 335 dolar olarak belirlendi.