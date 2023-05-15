Huawei MatePad Air canlı canlı görüntülendi

Huawei, yeni Huawei Watch 4 serisi, yeni MateBook dizüstü bilgisayarlar ve MatePad Air tablet dahil olmak üzere birkaç yeni ürünü tanıtacağı yaz ürün lansmanına son sürat hazırlanıyor.

Etkinlikten önce, Huawei MatePad Air’in bazı temel özellikleriyle birlikte görüntüleri ortaya çıktı. Dijital blog yazarı “Tech Wizard” tarafından paylaşılan görüntüler, flaş kombinasyonuna sahip tek bir arka kamera içeren MatePad Air’in zarif yuvarlak gövde tasarımını sergiliyor.

Gümüş renk seçeneği, arkada ortalanmış göze çarpan “HUAWEI” logosu ile birinci sınıf bir his yayıyor. Genç kullanıcılar için çok yönlü ve hafif bir üretkenlik aracı olarak tanımlanan MatePad Air, Apple‘ın popüler iPad Air’i ile rekabet edecek.

MatePad Air’in göze çarpan özelliklerinden biri, Huawei tabletleri için bir ilk olan 3:2 en boy oranı oldu. Bu en boy oranı, canlı görseller sağlayan 2,8K çözünürlüğe sahip etkileyici bir 11,5 inç LCD ekranla tamamlanıyor. Dikkat çekici bir şekilde tablet, yalnızca 6,4 mm kalınlığıyla sınıfının en incesi olan bir profile sahip.

MatePad Air, akıcı ve duyarlı performans sağlayan güçlü bir Snapdragon 888 işlemci barındırıyor. “Game for Peace” ve “Honour of Kings” gibi oyunlarda 144 Hz ve “Genshin Impact” gibi oyunlarda 90 Hz yenileme hızı desteğiyle oyun deneyimlerini geliştiriyor. 8300mAh pil ve 40W hızlı şarj desteği ile MatePad Air, uzun süreli kullanım ve rahat şarj imkanı sunuyor.