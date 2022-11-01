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Huawei MatePad SE 10.4 Satışa Çıktı – İşte Özellikleri

Snapdragon 680 işlemciyle desteklenen tablet, 3 GB / 4 GB RAM sunuyor. Depolama söz konusu olduğunda tablet, 32 GB / 64 GB / 128 GB ve microSD kart yuvası gibi seçenekler sunuyor.

Ayşen Sıla

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Huawei-MatePad-SE-

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Huawei, küresel pazarda sessizce MatePad SE 10.4 adlı yeni tabletini duyurdu. Şirket, cihazın özelliklerini onaylamış olsa da fiyatı ve bulunabilirliği henüz doğrulanmadı. Tablette büyük bir ekran, Snapdragon 6 serisi işlemci, HarmonyOS ve büyük bir pil bulunuyor. Gelin daha yakından bakalım.

Huawei MatePad SE 10.4

Huawei MatePad SE 10.4, 2.000 x 1.200 piksel çözünürlük ve 15:9 en boy oranı üreten 10.4 inç IPS LCD ekrana sahip. Cihaz, HarmonyOS 3 ile çalışıyor ve güvenlik için yüz tanıma desteği taşıyor.

Snapdragon 680 işlemciyle desteklenen tablet, 3 GB / 4 GB RAM sunuyor. Depolama söz konusu olduğunda tablet, 32 GB / 64 GB / 128 GB ve microSD kart yuvası gibi seçenekler sunuyor.

Tablet, 10W şarjı destekleyen 5.100mAh pil içeriyor. Ön tarafta 2 megapiksel arka kameraya sahip ve arkada 5 megapiksel kamera ile donatılmış.

Huawei-MatePad-SE-

MatePad SE 10.4, LTE modelinin yanı sıra yalnızca Wi-Fi ile geliyor. Ve sadece Grafit Siyah renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Son olarak, tablet 246,94 x 156,7 x 7,85 mm ölçülerinde ve yaklaşık 440 gram ağırlığında.

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