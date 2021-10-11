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Huawei Nova 9 Serisi, Gelecek Hafta Avrupa’da Tanıtılacak

Huawei, 21 Ekim'de Avusturya'nın Viyana kentinde bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Romanya kanadı, yaklaşan lansman etkinliğinin yeni Nova serisi akıllı telefonları görücüye çıkaracağını onayladı. Görünüşe göre şirket, Nova 8i ve Nova 9 telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Ayşen Sıla

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Huawei-nova-8i

Geçen ay Huawei, 21 Ekim’de Avusturya’nın Viyana kentinde bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. O dönem şirketin Huawei P50 serisini küresel pazarlar için duyurabileceğini tahmin ediyorduk.

Huawei’nin Romanya kanadı, yaklaşan lansman etkinliğinin yeni Nova serisi akıllı telefonları görücüye çıkaracağını onayladı. Görünüşe göre şirket, Nova 8i ve Nova 9 telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Huawei Nova 8i, Temmuz ayında Malezya’da görücüye çıkmıştı. Telefon, Full HD+ çözünürlük sunan 6.67 inç IPS LCD ekrana; Snapdragon 662 yonga setine ve 66W hızlı şarjı destekleyen 4.300mAh pile sahip.

Huawei-Nova

Ön kamerası 16 megapiksel, arka panelinde 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera ünitesi sunuyor. Eylül ayında Huawei, Çin’de Huawei Nova 9’u da tanıttı.

Aynı cihazın 21 Ekim’de Avrupa’da Nova 8i ile piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Cihazda 120 Hz yenileme hızı sunan 6.57 inç OLED FHD+ panel, 32 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) dörtlü kamera yer alacak.

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KaynakGagadget

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