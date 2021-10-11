Huawei Nova 9 Serisi, Gelecek Hafta Avrupa’da Tanıtılacak

Huawei, 21 Ekim'de Avusturya'nın Viyana kentinde bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Romanya kanadı, yaklaşan lansman etkinliğinin yeni Nova serisi akıllı telefonları görücüye çıkaracağını onayladı. Görünüşe göre şirket, Nova 8i ve Nova 9 telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.