Huawei P50 Pocket’in Yeni Modeli Geliyor

Huawei, Huawei Pocket P50 adında kapaklı katlanabilir bir akıllı telefona sahip ve şimdi şirketin bu katlanabilir ürün serisinde yeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Kaynağımız, Huawei P50 Pocket serisindeki yeni bir modelin bu ayın sonuna kadar Çin pazarında piyasaya çıkacağını iddia etti. Ancak şirket henüz bu yeni telefonla ilgili herhangi bir şey açıklamadı.

Yeni akıllı telefon modeli 6.9 inç dahili ekrana sahip olacak ve harici ekrandan yoksun olacak. Cihaz, 4G bağlantısı ile sınırlı olacak Qualcomm Snapdragon 778G işlemci tarafından desteklenecek.

Kamera bölümünde, arkada 40 megapiksel ana kamera sensörü, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 32 megapiksel hiperspektral lens içeren üçlü kamera kurulumu olacak.

Yeni modelin Huawei P50 Pocket New olarak adlandırılması muhtemel ve şirketin Samsung Galaxy Z Flip serisini alt etmeyi hedeflediği için orijinal modelden çok daha düşük fiyatlı olması bekleniyor.