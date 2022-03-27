Huawei P50 Pro İnceleme

Huawei, mükemmel performans sunan ve etkileyici bir ana kameraya sahip güzel bir telefon olan Huawei P50 Pro ile hünerini göstermeye devam ediyor. Yıllar geçtikçe Huawei, birçok geliştiriciyi platformuna katılmaya ikna etmeyi başardı, ancak daha büyük geliştiriclerden bazıları hala yok; bu nedenle, Google hizmetlerine çok güveniyorsanız, P50 Pro sizin için uygun telefon olmayabilir. İşte eksileriyle ve artılarıyla detaylı Huawei P50 Pro incelemesi…

Tasarım ve Ekran

Huawei, iyi görünümlü ve pahalı hissettiren telefonları piyasaya sürmeyi seviyor. Huawei P50 Pro zarif ve şık görünüyor. Ayrıca ele iyi oturuyor. 158,8 x 72,8 x 8.5 mm (uzunluk, genişlik, kalınlık) ölçülerinde ve 195 gram ağırlığında olan P50 Pro, ne çok büyük ne de çok ağır.

Son yıllardaki çoğu Huawei amiral gemisi telefonunda olduğu gibi, ses düğmeleri ve güç düğmesi sağ tarafta bulunurken, USB Type-C bağlantı noktası ve SIM tepsisi alt kısımda yer alıyor. Hoparlör üstte ve altta bulunurken; parmak izi sensörü metalik çerçeveye sarılan kavisli kenarlarla geliyor. Huawei P50 Pro’nun dört rengi var: Golden Black, Pearl White, Charm Pink ve Cocoa Gold. Fakat bölgeye göre yalnızca bazı renk seçenekleri var.

Telefonun arkası, ince bir altın görünüme sahip cilalı metalik bir yüzeyle geliyor. Kaygan görünüyor, ancak parmak izlerini biraz tutuyor. Telefonun arkası, aynı zamanda, son zamanlarda kullandığımız bazı amiral gemisi telefonlarda olduğu kadar dışarı çıkmayan bir hap çıkıntısının içinde oldukça büyük iki kamera halkası modülüne de ev sahipliği yapıyor.

Bununla birlikte, Huawei’nin deyimiyle ‘çift matris kamerası’ kesinlikle göze çarpıyor. Huawei P50 Pro’daki ekran 6.6 inç boyutunda ve 1228 x 2700 çözünürlüğe ve 450 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

Renk üretimi mükemmel ve OLED ekran, film ve videoları izlemek için harika. Huawei ayrıca, P40 Pro’da 90 Hz’den yenileme hızını 120 Hz’e yükseltti, bu da kullanıcı arayüzünde gezinmeyi veya uygulamalar arasında gezinmeyi süper pürüzsüz hale getiriyor.

Özellikler ve Performans

Huawei P50 Pro, geçen yılın amiral gemisi telefonlarının çoğunda bulunan Qualcomm Snapdragon 888 işlemci desteğine sahip. Fakat yalnızca bir LTE/4G bağlantısı ile geliyor. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte çalışıyor. Ancak diğer pazarlarda 128 GB ve 512 GB sürümleri mevcut ve RAM kısmında 12 GB’a yükseliyor.

Depolama kapasitesini Huawei’nin Nano Bellek (NM) kartı yer alıyor. Bu biçim microSD kartlar kadar popüler olmasa da; NM kartlarının bir Nano SIM kartla aynı şekil ve boyuta sahip olması, Huawei telefonlarının SIM tepsisinde ikinci bir SIM veya bir Nano Bellek kartı kullanmayı kolaylaştırıyor.

Diğer tüm amiral gemisi telefonlar gibi, Huawei P50 Pro da günlük kullanımda son derece pürüzsüz ve hareketli olduğunu kanıtladı. Telefon, Geekbench 5’te 3018 puan aldı ve bu da diğer Snapdragon 888 tabanlı telefonların puanlarına oldukça yakın.

5G’nin olmamasına gelince, belirttiğimiz gibi; Huawei’ye uygulanan kısıtlamalara bağlı. 4G kullanarak da bir hız testi yaptık ve Huawei P50 Pro’da 292 Mbps indirme hızı elde ettik. Karşılaştırma yaparsak; 5G modunda iPhone 13 Pro Max 586 Mbps indirme hızına sahipti. Aradaki farka karşı bu şekilde karar verebilirsiniz.

Huawei ayrıca kendi ekosistemindeki cihazlar arasında bağlantıyı kolaylaştırmada çok başarılı. Yani bir Huawei dizüstü bilgisayar veya tabletiniz veya bir MateView monitörünüz varsa; bu cihazlar Huawei telefonunuzla ve birbirleriyle kolayca bağlanıyor. Yani veriyi kolayca paylaşabilirsiniz.

Kamera

Huawei P50 Pro, dört AI destekli Leica kameraya ev sahipliği yapan oldukça göz korkutucu; hap şeklinde bir kamera çıkıntısı ile geliyor. Ana geniş kamera 50MP sensöre sahip ve bu, 3.5x optik zoom yapabilen 64MP periskop telefoto lens; 13MP ultra geniş lens ve 40MP monokrom sensör ile birlikte çalışıyor.

Bu donanım göz önüne alındığında, P50 Pro’nun çarpıcı görüntüler çekebilmesi şaşırtıcı değil. Özellikle gündüzleri kameralarla nadiren hayal kırıklığına uğradık. Resimler keskin, ayrıntılı ve geniş bir dinamik aralıkla çıktı.

Huawei akıllı telefonların geçmişte, görüntülerin daha canlı ve çekici görünmesini sağlamak için renkleri artırdığı söylemişti. Ancak P50 Pro ile görüntü işleme; tüm önemli cilt tonları dahil olmak üzere renklerin gerçeğe daha yakın görünmesini sağlayacak şekilde. Ayrıca, özel AI modu, yalnızca canlılığı artırmak yerine resimlerde daha incelikli ve hedefe yönelik ayarlamalar yapmış.

P50 Pro’nun kamera kurulumu size çok sayıda çekim seçeneği vaat ediyor. Bir sahnenin ultra geniş görüntüsünü elde edebilmek her zaman yararlı ve yakın çekim görüntüler için özel makro modu da öyle.

Bununla birlikte, bu modlardaki renk yönetimi, Huawei’nin hala üzerinde çalışması gereken bir şey. Örneğin, ana geniş kamera kullanılarak çekilen bir fotoğraf, ultra geniş mercekle çekilen aynı fotoğraftan daha sıcak görünüyor. Bunun amiral gemisi bir deneyim olduğu göz önüne alındığında, bu tür renk değişimlerinden biraz hayal kırıklığına uğradık.

Bu, aynı zamanda, ana geniş lensten inanılmaz bir ayrıntı düzeyine sahip; 3.5x optik zoom bulduğunuz periskop telefoto lense geçiş yapıyor. P50 Pro ile 100x’e kadar yakınlaştırabilirsiniz ve çoğunlukla 30-50x yakınlaştırmaya kadar olan görüntüler bir şekilde kullanılabilir, yakınlaştırma aralığının geri kalanı bir yenilik faktörü diyebiliriz.

Yazılım

Son zamanlardaki tüm Huawei telefonlarında olduğu gibi; P50 Pro Android’i çalıştırıyor, ancak ABD hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Google hizmetleri yok. İlginç bir şekilde, Huawei, P50 Pro’yu uluslararası pazarlarda; Çin’de kullanılan bir Android olan HarmonyOS’tan ziyade Android 10 ve EMUI ile piyasaya sürmeyi seçti.

Google hizmetlerinin ve Play Store’un olmaması; kullanıcıların hesaba katması gereken bir şey ve dünyanın neresinde yaşadığınıza ve Google hizmetlerine ne kadar bağımlı olduğunuza bağlı olarak; küçük bir sıkıntı yaratabilir.

Huawei, uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını; Huawei’nin Play Store’daki karşılığı olan App Gallery’ye taşımaları için çok çaba sarf etti. Orta Doğu’da bankacılıktan yemek dağıtımına ve kamu hizmetlerine kadar; en popüler uygulamaların çoğu App Gallery’de mevcuttu. Ancak Instagram ve WhatsApp gibi bazı büyük uygulamalar için destek hala eksik.

Örneğin, Gmail’e, Google Fotoğraflar’a veya YouTube‘a güveniyorsanız; tek seçeneğiniz bu hizmetlere ideal bir deneyim olmayan bir web tarayıcısı kullanarak erişmek. Bu sinir bozucu bir durum ve Huawei’nin kontrolünün ötesinde bir şey; bu da telefonun kullanıcı arayüzü harika göründüğü ve kullanımı sorunsuz olduğu için utanç verici.

Pil Ömrü

P50 Pro, telefonun 8,5 mm kalınlığı göz önüne alındığında; biraz küçük olan 4.360 mAh pil ile çalışıyor. Ancak telefon 5G’yi desteklemediği için pil kapasitesi ve dayanıklılığı tam gün orta düzeyde bir kullanım için yeterli.

Bu, telefonunuzu güçlendirmeniz gerekmeden önce yaklaşık 6-7 saatlik ekran açık kalma süresi anlamına geliyor. Sürekli çevrimiçi olan, GPS kullanan ve fotoğraf ve video çeken yoğun bir kullanıcıysanız; ekran açık kalma süresi altı saatin altına düşüyor ve gün sonundan önce yeniden şarj olması gerekiyor.

Neyse ki Huawei; pil ömrü sorunlarından kaçınmanız gerektiği anlamına gelen; bir sürü yerleşik şarj özelliğine sahip. Birincisi, ürünle birlikte verilen parça aracılığıyla; 66W şarj hızı, yaklaşık 30 dakikada %0-70’e çıkabileceğiniz ve bir saatten kısa bir sürede tam şarj olabileceğiniz anlamına geliyor.

Daha da etkileyici olanı, P50 Pro, isteğe bağlı tescilli şarj cihazıyla; 50W kablosuz şarjı da destekliyor. Çalışırken akıllı telefonunuzu bir kablosuz ped üzerine yerleştirmeye alışkınsanız; önemli anlarda şarjınızın bitmesi pek olası değil. Ne yazık ki, amiral gemisinde ters kablosuz şarj desteği yok ki bu; önceki Huawei telefonlarında gördüğümüz bir özellik olduğu için şaşırtıcı.

Niçin Alınır ?

Mükemmel bir kameralı telefon arıyorsanız

Huawei P serisi kameralarıyla ön plana çıkıyor ve P50 Pro da farklı değil. Ana kamera günün her saatinde mükemmel çekimler yapıyor.

Google içermeyen bir amiral gemisi Android telefon istiyorsanız

Bir Android telefon arıyorsanız ancak Google’ın hiçbir hizmetini kullanmıyorsanız; P50 Pro satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biridir.

Diğer Huawei cihazlarına sahipseniz

Huawei, cihazlarını ekosistemine dahil etme konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Halihazırda bir Huawei dizüstü bilgisayar; tablet veya monitörünüz varsa, P50 Pro onlarla sorunsuz bir şekilde veri alışverişi yapabilir veya ekranları paylaşabilir.

Niçin Alınmaz ?

Google hizmetleri sizin için önemliyse

Gmail, Google Fotoğraflar, YouTube ve Google Haritalar gibi Google hizmetleri yaşamınız veya işiniz için gerekliyse; başka bir yere bakmanız daha iyi olur.

5G bağlantısı istiyorsanız

Huawei P50 Pro, 5G bağlantısıyla gelmiyor ve bir sonraki telefonunuzda; yeni nesil bağlantı istiyorsanız, alternatiflere bakmanız gerekecek.

Uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız

Huawei P50 Pro, rakiplerine göre Apple ve Samsung’dan daha uygun olmasına rağmen amiral gemisi fiyat etiketine sahip. Yani çok pahalı.

Sonuç

Ne yazık ki, P50 serisi, Mayıs 2019’dan bu yana diğer çoğu yeni Huawei telefonlarıyla aynı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Huawei yasağı, şirketin Google dahil ABD merkezli firmaların herhangi bir özelliğine sahip olmasını yasaklıyor. Bu, P50 serisindeki hiçbir telefonda Google Play Store da dahil olmak üzere Google uygulamaları olmayacağı anlamına geliyor.

Ek olarak, Çin dışında Huawei, 5G akıllı telefonları desteklemiyor. Bu nedenle, Snapdragon 888 yerleşik olmasına rağmen küresel modeller yalnızca 4G’yi destekliyor. Hayatınızda Google olmadan yapamıyorsanız, kesinlikle harika kameralara ve güçlü özelliklere sahip başka akıllı telefonlar da var. Yine de Google özelliklerini sorun etmeyen muhteşem kameralı bir akıllı telefon arayışındaysanız, P50 Pro size göre!

Huawei P50 Pro Fiyatları