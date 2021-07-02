Huawei, Petal Translator Uygulaması Üzerinde Çalışıyor

Huawei, yakın zamanda HMS’nin (Huawei Mobil Servisleri) bir parçası olan uygulamalarından biri için halka açık testlere başladı. Şirketin ekosistemine çeviri tabanlı işlevsellik getiren Petal Translate resmi uygulaması da bu testlere dahil edildi.

Bilmeyenler için Huawei Petal Translator, şirketin Bulut Hizmeti İnovasyon Ekibi tarafından tanıtılan akıllı bir çeviri uygulaması olarak sunuldu. Bu uygulama, HMS’nin makine çevirisi yeteneklerine dayanıyor ve çok sayıda özellikle birlikte geliyor. Özellikler, diğer işlevlerin yanı sıra birden çok farklı dilden çeviri, akıllı görüntü OCR tanıma çevirisi ve hatta diyalogların gerçek zamanlı çevirisini içeriyor.

Şimdi, Peta Translate uygulamasının genel testi, açık test aşamasına birkaç temel özellik getirdi. Bu, metinlere dayalı çok dilli metin çevirisi için destek sağlayan metin çevirisini de dahil ediyor. Ayrıca, uygulamalı bir cihazın görüntülerden çeviri yapmasını mümkün kılan resim çevirisi de sunuyor. Bu çevirilerden sonra bir paylaşım kartı bile oluşturulabiliyor ve WeChat ve Moments gibi mesajlaşma platformlarında paylaşılabiliyor.

Source/Huaawei Update

Son olarak, diyalog çevirisi çok dilli konuşma çevirisi için destek ekliyor. Daha önce markanın Petal serisindeki diğer uygulamaları hakkında rapor vermiştik. Bu, konum tabanlı Petal Harita uygulamasını ve hatta Petal Arama hizmetlerini de içeriyor. Başka bir deyişle Petal, esasen Google Harita, Google Arama ve Google Çeviri uygulaması gibi Google Mobil Hizmetlerinin bir Huawei sürümü olarak karşımıza çıkıyor.