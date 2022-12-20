Huawei, Sahte Kulaklık Satıcısını Çökertti: 330.000 Adet ve Artıyor

Sahte teknoloji ürünleri, meşru markaların itibarına ve kârlarına zarar verebileceği ve önemli ekonomik kayıplara yol açabileceği için teknoloji şirketleri için önemli bir sorun olabilir. Son zamanlarda Huawei, ürünlerini satmak için kendi markasını kullanan sahte bir kulaklık üreticisiyle uğraşmak zorunda kaldı, ancak yetkililer olaya karışan kişileri tutuklayabildi ve Huawei, haklarını korumak ve tazminat talep etmek için yasal işlem başlattı.

Satıcı Zhang Moumou, Huawei markası altında sahte kulaklık satmakla suçlandı. Mahkeme belgelerine göre Zhang Moumou, aslında Huawei tarafından yapılmayan kulaklıklar için ürün listelemesinde birden çok yerde Huawei marka adını kullandı. Davada sunulan kanıtlar, toplam satış değeri yaklaşık 4.06 milyon yuan olan toplam yaklaşık 330.000 sahte Huawei kulaklığının satıldığını gösterdi.

Mahkeme, üründe Huawei markasının kullanılmasının ticari marka ihlali oluşturduğuna karar verdi ve Zhang Moumou’nun ekonomik kayıplar ve makul masraflar için 403.000 yuan tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca davaya konu olan linkler aracılığıyla Huawei markasının ürün üzerinde kullanılmasının ticari marka kullanımı teşkil ettiğini ve Huawei’nin ticari marka üzerindeki hakkını ihlal ettiğini kaydetti.

Bu dava, fikri mülkiyetin korunmasının ve hakları ihlal edenlere karşı önlem alınmasının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Huawei, kendi markası altında satılan sahte kulaklıklara karşı ilk kez harekete geçmiyor. Bu yılın Mayıs ayında şirket, sahte “Huawei” kulaklıkları satan bir web sitesine dava açtı ve tazminat olarak 1 milyon yuan kazandı.