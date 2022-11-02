Huawei Smart Screen V TV Satışa Çıktı

Huawei bugün Çin’de 65 ve 75 inç olmak üzere iki boyutta yepyeni Smart Screen V TV’yi tanıttı. Cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip bir UltraHD 4K LCD ve sürükleyici bir deneyim sunmak için şirketin SOUND Akıllı Hoparlör teknolojisi ile birlikte geliyor. Ayrıca 8 çekirdekli CPU ve 6 çekirdekli GPU’ya sahip.

Huawei Smart Screen V, şık bir tasarım ve ince çerçevelerle geliyor. 16:9 en boy oranıyla 3840 × 2160 piksel çözünürlük sunan bir Ultra HD 4K ekrana sahip ve DCI-P3 renk gamının %92’sini kapsıyor. 500 nit’lik tipik bir parlaklığa sahip ve 900 nit’te zirve yapıyor. Cihazın daha renkli ve gerçekçi çıktılarla daha iyi renk gamı ​​ve renk doğruluğu sunduğu iddia ediliyor.

Smart Screen V, güçlü bilgi işlem için 6 çekirdekli GPU ve 4T NPU ile birlikte belirtilmemiş sekiz çekirdekli bir CPU tarafından destekleniyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı içeriyor.

Cihaz, Fransız firması Devialet ile işbirliği içinde tasarlanan yeni bir HUAWEI SOUND akustik sistemi ile donatılmış. 2 sol ve sağ kanala ve 2 ultra ince subwoofer‘a sahip. Ek olarak, 2.1 kanal kurulumu var.

Cihaza ayrıca 12 megapiksel manyetik bir AI kamera yerleştirilmiş. Kullanıcılar TV’ye HDMI 2.1, HDMI 2.0 ve USB bağlantı noktaları üzerinden bağlanabilecekler. Yazılım cephesinde HarmonyOS ile çalışıyor ve sesli komutlar ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Fiyatı ise 1100 dolardan başlıyor.