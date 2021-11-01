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Huawei Sound Joy Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Hoparlör, Bluetooth 5.2'yi ve AAC ve SBC gibi kodekleri destekliyor. 30 dakika boyunca 1 metre su altında güvenli bir şekilde daldırmaya karşı koruma için IP67 sertifikasına sahip. Cihazın fiyatı 149 euro.

Ayşen Sıla

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Huawei, küresel pazar için Devialet ile birlikte geliştirilen Sound Joy akıllı hoparlörünü piyasaya sürdü. Hoparlör silindirik bir gövdeye sahip ve kompakt, seyahate hazır tasarımı göz önünde bulundurursak, dış mekan için tasarlanmış.

Sound Joy, 79 dBA @ 2 m ses verebilen 4 hoparlör ünitesinden oluşuyor. Ses çıkışının güçlü basa sahip olduğu söyleniyr ve tweeter hoparlörler, spektrumun tiz ucunu karşılıyor.

Hoparlör, Bluetooth 5.2’yi ve AAC ve SBC gibi kodekleri destekliyor. 30 dakika boyunca 1 metre su altında; güvenli bir şekilde daldırmaya karşı koruma için IP67 sertifikasına sahip.

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Hoparlörün büyük 8800mAh pili, 26 saatlik bir çalma süresi vaat ediyor. Süper hızlı 40W’ta şarj ve sadece 10 dakikalık şarjla tam bir saatlik oynatma vaat ediyor.

Yüksekliği 202 mm, çapı 73 mm ve ağırlığı 680 gram. Dış kısmının büyük bir kısmı, tüm açık hava etkinlikleri için sağlam koruma sağlayan özel olarak dokunmuş bir kumaşla tasarlanmış.

Huawei Sound Joy, eşlemek için sallama, bir parçayı anında aktarmak için telefona dokunma ve yakınlığa dayalı; otomatik keşif gibi bir sürü akıllı bağlantı özelliğini destekliyor. Notlar, hatırlatıcılar, bilgi sorguları ve daha fazlası için; telefonunuzun akıllı sesli yardımcısını etkinleştirmek için özel bir sesli yardımcı anahtarına sahip. Cihazın fiyatı 149 euro.

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