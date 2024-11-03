ABD’li araştırma şirketi IDC, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin tablet satış verilerini açıkladı. Rapora göre Huawei büyük bir büyüme kaydederek en çok pazar payına sahip markalardan biri oldu. ABD ambargosu altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Huawei tablet pazarında büyümeye devam ediyor. İşte ayrıntılar…

Huawei Tablet Pazarında Büyümeye Devam Ediyor!

IDC bir rapor yayımlayarak 2024’ün 3. çeyrek tablet satışı verilerini açıkladı. Zirvedeki isim Apple olurken, Huawei’de en çok satan ilk 5 marka arasına girerek büyük bir başarı kaydetti. Raporda yer alan verilere göre Huawei yüzde 44’ü aşkın büyüdü ve bahse konu dönemde 3,3 milyon adet tablet satışı gerçekleştirdi. Bu rakamla marka global çapta tablet sevkiyatında yüzde 8,2 pazar payının sahibi oldu.

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Bilindiği üzere Huawei uzun zamandan beri ABD ambargosu altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Her ne kadar kısıtlamalar altında çalışsa da marka hem akıllı telefon pazarında hem de tablet pazarında büyümeye devam ediyor. Markanın tablet sektöründeki bu başarısı, bu alandaki cihaz çeşitliliğini artırmasına bağlanıyor. Huawei tablet alanında hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı cihaz seçenekleri ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor.

Bütçe dostu Huawei tablet alanında markanın MatePad SE 11, tüketici tarafında son derece beğenildi ve rağbet gördü. Huawei’nin pazar payını bu denli yükseltmesini değerlendiren Anuroopa Natraj (IDC Kıdemli Araştırma Analisti), uygun fiyatlı Huawei tablet stratejisinin yeni müşteri çektiğini belirtti. Natraj, Huawei’nin bu başarısını; tablet piyasasında uygun fiyatlı cihazların ilgi çekmesine bağlıyor.

Apple Listenin Zirvesinde!

IDC raporunda görüldüğü üzere sektörün lideri Apple, söz konusu dönemde 12,6 milyonluk satış ile pazarın yaklaşık yüzde 32’sinin sahibi olduğu görülüyor. Bu başarıya en çok katkı sağlayan cihazın ise iPad Air olduğu aktarılmakta. Tablet pazarının ikincisi ise Samsung oluyor ve payı ise yüzde 17,9 seviyesinde. Samsung 2024 üçüncü çeyrekte yaklaşık 7,1 milyon adet tablet satışı gerçekleştirdi ve en çok satan modeli ise yüne bütçe dostu bir cihaz olan Galaxy A9 modeli oldu.

Üçüncü çeyrekte en çok tablet sevkiyatı listesinde üçüncü sıra Amazon’un olurken dördüncülük Huawei’nin, beşinci sıra ise Lenovo’nun oldu. Amazon tablet sevkiyatı 4,6 milyon adet olurken, Lenovo ise 3 milyon seviyesinde satış gerçekleştirdi. Tablet piyasası söz konusu dönemde yüzde 20,4 oranında büyüme kaydetti ve bu dönemde toplam 39,6 milyon adet sevkiyat gerçekleşti.