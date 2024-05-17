Huawei Tablet Satışlarında Apple’ı Solladı! İşte Tablet Pazarının Lideri!

Bilindiği üzere Amerika, Çinli dev Huawei’ye ambargo uyguluyor ve hatta geçtiğimiz günlerde uyguladığı ambargoyu artırarak markanın Snapdragon ve Intel çiplerine erişimini kısıtladı. Tüm kısıtlamalara rağmen Huawei pazardaki yerini kaybetmemek için çalışıyor. Son verilere göre görünen o ki marka, yolunda oldukça başarılı bir şekilde ilerliyor. Yeni açıklanan pazar raporlarına göre Huawei tablet satışlarında Apple’ı solladı, işte detaylar…

Huawei Tablet Satışlarında Apple’ı Solladı!

Akıllı telefon pazarında muhteşem başarılara imza atan Huawei, şimdi de tablet pazarında büyük bir başarı yakaladı. Çin verilerine göre 2024 yılında Çin’de en çok satan tablet markası Huawei oldu. Apple – Huawei yarışının galibi bu defa Huawei oldu. Huawei 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,59 milyon adet tablet satışıyla Çin’de en çok satan tablet markası oldu.

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Çin’deki tablet satışı verilerini paylaşan bir araştırma şirketi, en çok satan marka olarak Huawei’yi işaret etti. 2023 yılında Çin’de en çok satan tablet markası Apple’dı. 2024 yılı verilerine göre ise zirveye Huawei oturdu.

Huawei tablet pazarında geçtiğimiz yıl yüzde 25,7’lik bir paya sahipti. Apple’ın 2023 yılındaki pazar payı ise 34,9 idi. 2024 ilk çeyrek verilerine bakıldığında ise Çin menşeli şirket Huawei tablet pazarındaki payını yüzde 36,3 seviyesine çıkardı. Apple’ın pazar payı ise 2024 yılında yüzde 24,4 seviyesinde kaldı. Zirveyi Huawei alırken Apple’a ikincilik kaldı.

Çin tablet satışları raporunda en çok satan üçüncü marka Xiaomi olarak gerçekleşti. Xiaomi 2024 yılının ilk 3 ayında 13,2’lik pay aldı; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu oran yüzde 1,9’luk bir düşüş göstermiş durumda. Listenin dördüncü sırasında ise Honor yer alıyor. Honor 2024 yılında yüzde 8,5 pazar payına sahip oldu.bu oran 2023 yılının aynı döneminde yüzde 9,6 idi; yani 1,1’lik bir düşüş gözlemlenmekte. Xiaomi ve Honor’un yılın geri kalanında performanslarını artıracakları düşünülmekte.

Huawei Apple’a Yaklaşık Yüzde 10 Oranında Fark Attı

Çin tablet satışları listesinin beşinci sırasında ise Lenovo yer almakta. Yukarıda bahsettiğimiz markalardan en istikrarlı olanı Lenovo oldu diyebiliriz çünkü geçtiğimiz yıl yüzde 4,6 oranında pay sahibi olurken bu yıl 0,1 artışla payını yüzde 4,7 seviyesine yükseltmiş durumda. Lenovo tablet satışlarındaki bu başarısı ile rekabetten vazgeçmediğini de göstermekte.

Huawei tablet satışlarında Apple’a yaklaşık yüzde 10’luk bir fark attı. Huawei’nin teknoloji pazarında bu denli yükselmesi de aslında ABD’nin ambargo artırmasına sebep olabilir. Her ne kadar Huawei kısıtlamalarla geride bırakılmaya çalışılsa da vazgeçecek gibi görünmüyor. 2024 yılı sonunda tablet satış rakamlarında nasıl bir değişim olacak hep birlikte göreceğiz.