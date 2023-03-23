Huawei TalkBand B7 Satışa Çıktı – Tüm Özellikleri

Huawei, bugün Spring amiral gemisi ürün lansmanında birçok yeni cihazı piyasaya sürdü. Marka, Huawei TalkBand B7‘yi duyurdu. Huawei TalkBand b6’nın üst modeli olarak geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi cihaz, Bluetooth kulaklık olarak da kullanılabilen ikisi bir arada bir fitness takipçisi olarak geliyor.

Huawei TalkBand B7, 460 x 188 piksel çözünürlüğe sahip 1,53 inç 3D kavisli AMOLED ekrana sahip. Titanyum paslanmaz çelikten yekpare gövdeyle geliyor. Cihazın sağ tarafında hap şeklinde bir düğme bulunuyor. Ek olarak, ekranın altında, aynı anda basılarak kulaklığa erişmek için kasada iki düğme var. Fitness takipçisi IP57 sertifikalı ve su geçirmez.

TalkBand B7, yerleşik bir mikrofon ve bir hoparlör ile donatılmış. Net aramalar için çift mikrofonlu gürültü önleme ve 3A gürültü giderme algoritması var.

Sağlık merkezli cephede Huawei TalkBand B7, bir PPG kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, adet döngüsü izleyicisi, uyku ve stres monitörü ile donatılmış. Giyilebilir cihaz ayrıca atriyal fibrilasyon ve uyku apnesi gibi gelişmiş kalp sağlığı parametrelerini de ölçebiliyor. VO2 Max, bilimsel koşu kursları ve sedanter hatırlatıcıların yanı sıra 10 spor modu için destek var.

Huawei TalkBand B7, markanın Kirin A1 işlemcisinden güç alıyor. HarmonyOS 2.0+, Android 7+ ve iOS 9.0 ve üzeri ile uyumlu olarak geliyor. Cihaz, hızlı yanıt, kamera ve müzik kontrolü, Alipay hızlı ödeme, WeChat ve daha fazlası gibi kullanışlı özellikleri bir araya getiriyor. TalkBand B7, bir USB-C bağlantı noktası aracılığıyla doldurulabilen 120 mAh pil ile destekleniyor.