Huawei, TalkBand B7’yi Tanıttı! – Fiyatı Belli Oldu!

Huawei, dün en büyük ürün lansmanlarından birini gerçekleştirdi. TalkBand B7, gözden kaçan yeni cihazlardan biriydi. Geçen yılki TalkBand B6 akıllı bant/Bluetooth kulaklık 2’si 1 arada ürününün devamı niteliğinde olan ürün, değişik bir tasarım ile yeniden geliyor.

TalkBand B7, paslanmaz çelik kasa içinde 326 ppi piksel yoğunluğuna (188 x 460 piksel) sahip 1,53 inç AMOLED ekrana sahip. Giyilebilir cihaz, Kirin A1 yonga seti tarafından destekleniyor ve Bluetooth 5.2 üzerinden eşleniyor. Huawei, gelişmiş bir arama gürültüsü azaltma algoritması ve daha iyi ses alımı için iki mikrofon ile beraber geliyor. Bileklik ayrıca kalp atış hızınızı ve kan oksijen seviyenizi izleyebilir ve 10 adede kadar aktivite için size spor takibi sağlayabilir.

TalkBand B7, olağan tescilli şarj disklerine kıyasla çok daha kullanıcı dostu olan normal bir USB-C kablosu üzerinden şarj oluyor. Pil ömrü, iki tam günlük karma kullanım olarak derecelendirilirken, 10 dakikalık hızlı şarj size dört saatlik ekstra kullanım sağlar. Paketin tamamı su ve toz için IP57 derecesine sahiptir.

Huawei TalkBand B7, Parlak Siyah ve Gök Grisi renk seçenekleriyle sunuluyor. İlerleyen günlerde global pazar detayları ortaya çıkacak. İlk olarak Çin’de satışa çıkacak olan ürün, 145 dolardan raflarda yerini alacak.

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